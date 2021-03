Tras superar el Covid-19, Galilea Montijo regresa al programa 'Hoy'

Luego de varios días de permanecer recuperándose en casa, Galilea Montijo regresó al foro del programa televisivo Hoy, espacio del que se ausentó desde el pasado 22 de febrero, tras dar positivo a Covid-19 por segunda ocasión. Fue así como la mañana de este miércoles, los conductores del matutino dieron una grata bienvenida a la tapatía, quien se dejó ver de muy buenos ánimos y enteramente motivada, pues finalmente ha vuelto a retomar su rutina frente a las cámaras, algo que por supuesto también ha sido celebrado por sus fanáticos. Recordemos que a pesar de la situación de salud por la que atravesó, la presentadora mantuvo al tanto a todo el público de su evolución, realizando un par de enlaces con sus compañeros, a los que agradeció por las muestras de apoyo que desde el inicio le hicieron llegar.

Cobijada por el cariño de la producción, Galilea apareció a cuadro durante los primeros minutos de la transmisión acompañada de Andrea Legarreta, Raúl ‘El Negro’ Araiza y Arath de la Torre, quienes se mostraron felices de verla volver a sus filas, algo que ella manifestó tras recibir los aplausos de las personas que se encontraban en el set. “Estoy bien, gracias a Dios. Ya estoy aquí con ustedes, los extrañé mucho. Gracias por todos sus mensajes, por todos sus cariños, los extrañé…”, dijo la presentadora, para luego explicar que como consecuencia de la enfermedad, todavía se encontraba un poco congestionada. “Como que el oído se tapa, si luego grito mucho, disculpe usted…”, dijo con el sentido del humor que la caracteriza.

Pero eso no fue todo, porque la llegada de Galilea al foro también incluyó un improvisado festejo de bienvenida, cuando minutos después aparecieron Lambda García, Andrea Escalona, Paul Stanley y Marisol González, quienes le llevaron varios globos de colores, entre ellos uno con la leyenda “Bienvenida, Galilea”, detalle que sin duda la emocionó muchísimo. Posteriormente, la tapatía condujo un segmento en el que se abordó el tema del Covid-19, teniendo como invitado a un neumólogo, por lo que ‘Gali’ platicó un poco de su experiencia con la enfermedad, y de las razones por las que ella cree volvió a contagiarse. “De hecho, la primera vez (que me contagié), me hice el examen de anticuerpos y cero, nada…”, compartió, por lo que el especialista señaló que, probablemente, debido a esa situación se había dado la reinfección.

Su segundo contagio, más fuerte que el primero

Recientemente, Galilea dio detalles de cómo estaba viviendo su proceso con la enfermedad, asegurado que, a diferencia de la primera ocasión en que dio positivo a Covid-19, esta vez los síntomas se habían presentado con mayor intensidad. “Me pegó mucho más fuerte que la vez pasada; una tos espantosa, ya de esas que te da dolor de cabeza, que los oídos los traes tapados todo el día…”, explicó durante una transmisión, en la que además aseguró sentirse muy agradecida, pues a pesar de todo, logró sentirse bien en el transcurso de los días, de la misma manera que ocurrió con su familia, quienes también fueron tocados por el virus. “Estuve varios días tirada en la cama, Mateo los primeros días, Fer, ayer, antier se sintió mal, ahora sí que no sabemos si cada vez que te da, te da más fuerte, esperemos que no haya una tercera, que se quede aquí en la segunda…”, dijo.

Al hablar de las circunstancias que surgieron a raíz de su segundo contagio, Galilea también se sinceró sobre cómo esto le afectó en la parte emocional, aunque gracias a su fortaleza logró salir adelante. “Tuve unos días muy feos psicológicamente, yo decía: ‘Diosito, ¿de aquí para dónde me iré? ¿Al hospital? ¿Me quedo? ¿Qué hago?’ Pero gracias a Dios lo estamos contando, y nada, estamos bien dentro de todo…”, confesó.

