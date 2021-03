Más enamorados que nunca, Sofía Castro y Pablo Bernot celebran un año y medio de amor

Las últimas semanas han estado llenas de celebraciones para Sofía Castro y Pablo Bernot, su novio. Después de festejar el cumpleaños número 30 de su novio, el pasado 22 de febrero, ahora, la pareja se encuentra nuevamente de fiesta, esta ocasión por el año y medio que llevan juntos. Este fin de semana, la hija mayor de Angélica Rivera, le dedicó una romántico mensaje a su novio quien, en diciembre pasado, viajó por primera ocasión con la familia de la actriz con quien disfrutó de unos días en la nieve donde, mostrando la complicidad que existe entre ellos se coordinaron en varias ocasiones para usar atuendos de esquí a juego.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Este 8 de marzo, la pareja celebró un año seis meses de haber comenzado a escribir su historia de amor, fecha que la actriz conmemoró con una historia al lado de Pablo sobre la que escribió: “1.6 con este guapetón @Pbernotk te amo. Gracias por tanto”, se lee en la imagen en la que aparecen muy sonrientes posando para una selfie. Hace un par de semanas, Sofía hizo uso de las redes sociales para dedicarle otro amoroso mensaje, esta ocasión, por el cumpleaños de su novio a quien celebró en redes con unas fotos de sus recientes vacaciones en la nieve: “¡Feliz cumpleaños amor de mi vida! Gracias por todo lo que eres”, se lee al comienzo de estas líneas que provocó la reacción de la mamá de Sofía, Angélica Rivera, quien le envió varios emojis de corazón a la pareja.

VER GALERÍA

Aunque Sofía Castro ha compartido varias imágenes y momentos memorables con Pablo en redes sociales, frente a las cámaras prefiere ser ella quien da la cara, ya que el joven se desempeña en un ámbito completamente diferente, así lo contó Sofía el año pasado en entrevista para el programa Sale el Sol, donde explicó por qué, su novio prefiere mantener un perfil bajo, como lo hace en redes sociales donde su cuenta de Instagram es privada: “Estoy muy enamorada, muy contenta. Él no se dedica al medio, pero me apoya al 100%, por eso preferimos mantenernos así”, detalló Sofía en aquella ocasión.

El primer año de amor de Sofía y Pablo

El pasado 8 de septiembre, Sofía Castro compartió con sus seguidores un poco de cómo celebró a su novio en su primer aniversario. En medio de la pandemia, la actriz, quien pasó un tiempo del aislamiento con él y otro con su familia, le dedicó un cariñoso mensaje en el que le explicó lo mucho que significa para ella: “365 días contigo. Gracias, mi amor, por tantas risas, consejos, abrazos, viajes, lágrimas, alguna que otra pelea, jaa, por tu paciencia, tu apoyo, tus sorpresas, por aguantar la distancia conmigo, pero sobre todo gracias por tu amor incondicional”, escribió en la primera parte del mensaje.

VER GALERÍA

La actriz continuó agradeciéndole a su novio por 12 meses de felicidad: “Me has enseñado que el amor sí puede ser bonito y que el amor es de dos, y que si se hace equipo todo se puede. La vida no sería lo hermosa que es si no tuviéramos cicatrices. Gracias por sanar las mías, gracias amor, por llegar a mi vida. Te amo infinito”, finalizó. Desde que iniciaron, Sofía y Pablo disfrutan de una relación a distancia que hacen posible gracias a los viajes que realizan entre México y Estados Unidos. En enero pasado, fue la actriz quien vino a nuestro país para pasar unos días con la familia de él que festejó por esas fechas el compromiso matrimonial de Sofía Aragón y Francisco Bernot, hermano de Pablo.