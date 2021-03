Arturo Carmona fija su postura sobre la situación por la que atraviesa su hija Melenie

En el marco del Día Internacional de la Mujer, fueron muchos los testimonios de sobrevivientes de algún tipo de violencia, tal es el caso de Melenie Carmona, hija de Alicia Villareal y Arturo Carmona, quien utilizó su cuenta en Instagram para revelar que, hace cinco años, fue víctima de abuso. Luego de la denuncia en redes que realizó la joven de 19 años, esta tarde, su papá, Arturo Carmona, se pronunció públicamente sobre el caso de su hija y dio a conocer que la familia emprenderá acción legal en contra del presunto responsable. El conductor aprovechó este documento para agradecer las muestras de cariño hacia su hija y reiterarle su amor incondicional.

En el documento firmado por el también actor se lee: “Ante la triste y lamentable situación que está pasando mi hija Melenie Carmona Villareal y por el tipo de abuso del que fue víctima. Hemos tomado la decisión de hacer por única ocasión este comunicado. El dolor por el que está pasando mi hija y mi familia es tan grande que agradecemos enormemente todas las muestras de cariño y apoyo de miles de personas para con los hechos que denunció mi hija el día de ayer, en consecuencia, hemos decidido tomar las acciones legales pertinentes. Mi hija tiene todo nuestro apoyo y respaldo, el dolor es mucho y no voy a dejar pasar esta situación. ¡Dios está con nosotros! Y mi familia está muy agradecida con todos por su apoyo y comprensión”.

Antes de emitir este comunicado, Arturo ya había fijado su postura en redes sociales donde reaccionó a la revelación de su hija con un amoroso mensaje dedicado a ella: “Con profundo dolor me entero mi amor de esto, me duele en el alma que no hayas acudido a mí, entiendo porque no lo hayas hecho. Hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola, me tienes a mí y que esto no se queda así. Sé que lo compartes para dejar un mensaje, el que ninguna más se quede calladas. ¡Nunca más!”, le comentó el presentador en el post de Melenie.

Más tarde, Arturo le dedicó otro mensaje en Instagram que acompañó de una imagen juntos: “Te quiero libre, viva, volando muy alto, realizando tus sueños, sin miedos, ni temores, siempre estaré ahí para impulsarte apoyarte, estoy y estaré siempre para ti mi niña, viviendo la vida al máximo con el derecho que tenemos todos de ser felices”, escribió el conductor al lado de los hashtags #8M y #DíaInternacionaldelaMujer. Aunque el actor pasa mucho tiempo en la Ciudad de México, por cuestiones de trabajo, viaja constantemente a Monterrey donde reside la joven con quien tiene una relación única.

Orgulloso de su hija

En repetidas ocasiones Arturo ha reconocido que en su vida no hay mujer más importante que su hija Melenie de quien está muy orgulloso: “La verdad es que es mi todo, es mi motor, es mi vida completa, mi vida entera, por ella estoy aquí, por ella sigo adelante, por ella trato siempre de ser mejor ser humano cada día, siempre pensado en ella”, comentó el presentador el año pasado en una entrevista para el programa Sale el Sol. En aquella ocasión, Carmona continuó hasta conmoverse hasta las lágrimas al hablar de su hija: “Yo quiero que Melenie sea una niña orgullosa de su padre toda la vida y ese es mi mejor regalo. Hasta se me llenan los ojos de lágrimas de lo orgulloso que estoy de ella, ella sabe que la amo, que la adoro y que doy todo por ella”, reveló en aquella conversación.