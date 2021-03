Los RBD se vuelcan en cariñosas felicitaciones hacia Maite Perroni por su cumpleaños

Después de hacer historia en diciembre pasado con la reunió de RBD, los lazos de amistad entre los integrantes se han fortalecido. Aunque luego del concierto, por motivos del Covid-19, no se han podido juntar nuevamente, este día es uno muy especial para la agrupación pues una de sus integrantes está cumpliendo años. Se trata de Maite Perroni quien, a través de redes sociales, recibió varias felicitaciones de cumpleaños de familia, amigos y fanáticos que le enviaron lindos deseo. Entre los mensajes que recibió la actriz y cantante destacan los que le dedicaron en Instagram Anahí y Christian Chávez, quienes aprovecharon este festejo para reiterarle su amor incondicional.

Desde las primeras horas de este 9 de marzo, Maite comenzó a recibir las muestras de cariño de sus fans en todas partes del mundo. Entre esas felicitaciones destacó la que compartió Anahí en una de sus historias donde, con una foto del pasado con la que recordó el inicio de su inquebrantable amistad: "¡Qué suerte la mía tenerte!, ¡Feliz cumpleaños! Te amo”, escribió la esposa de Manuel Velasco sobre la imagen con la que demostró que la complicidad entre las RBD surgió desde el comienzo de la agrupación. Más tarde, en su feed de esta red social, Anahí compartió una ilustración que le hicieron sus fans en la que se ven abrazadas entre emojis de corazones, este gesto provocó la emoción de la cumpleañera quien le escribió: “Te amo Anahí, así siempre, me queda claro”.

Siguiendo los pasos de Anahí, Christian Chávez, otro gran amigo de Maite también utilizó su Instagram para compartir un álbum de fotos y videos al lado de la cumpleañera que acompañó de la leyenda: “En las buenas, en las malas y las peores. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Celebro tu vida Maite, ¡Feliz cumpleaños!”, conmovida por ver las fotos que Christian eligió para su felicitación, la actriz y cantante reaccionó con un cariñoso mensaje en el que le dejó claro que él es uno de sus mejores amigos: “Te amo con toda mi alma para siempre, en las buenas y en las malas y en las mejores”.

Aunque Poncho Herrera no se manifestó en redes por el cumpleaños de Maite, se sabe que los actores tienen una excelente relación, así lo dejaron ver en septiembre de 2019 cuando coincidieron en un lugar. Para deleite de los seguidores de RBD, antes de que pensarán en la reunión (en la que Herrera no participó), posaron juntos para una historia que ambos compartieron en redes, ella con la leyenda: “Porque sí, porque te adoro”, mientras que él escribió: “Miren a quién me encontré”. Esta publicación causó revuelo entre los fans de la banda que rápidamente viralizaron.

El único reencuentro de los RBD

Después de hacer historia con un concierto virtual con el que rompieron récord de audiencia, Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann pidieron a los medios no llamar esta reunión un reencuentro oficial, debido a que Poncho Herrera y Dulce María no había podido participar, más bien quisieron que este show fuera considerado un homenaje a la música y seguidores de la agrupación. Hasta ahora, lo que sí se ha considerado el único reencuentro, fue el que protagonizaron todos los integrantes de la agrupación a finales de 2019 en una cena en la que recordaron viejos tiempos y en la que posaron en una foto que compartieron el primer día del 2020, una imagen que se convirtió en la antesala del homenaje que se cristalizó a finales del año pasado.