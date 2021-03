Sofía Rivera Torres revela para cuándo planea su boda religiosa con Eduardo Videgaray

Han pasado cuatro meses desde que Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se dieron el “sí acepto” en una íntima boda civil, realizada en una terraza de un hotel en la Ciudad de México, donde ante un grupo muy pequeño de familiares se convirtieron en marido y mujer. Después de aquel inolvidable día, la pareja ha decidido esperar un tiempo para llegar al altar en su boda religiosa, un evento con el que la conductora de ¡Qué importa! sueña desde que era niña. A través de varias historias en Instagram, Sofía habló con sus seguidores sobre cuándo comenzarán a planear su enlace religioso, además reveló que en estos momentos está enfocada a las grabaciones de Si nos dejan, proyecto con el que debutará en las telenovelas.

Con sinceridad, la Sofía reveló por qué su boda tendrá que esperar unos meses: “Tenemos pendiente la boda religiosa, pero la verdad no sé si este 2021, totalmente eso del Covid-19 y estemos todos vacunados, familiares y amigos vacunados, empezamos a planear”, respondió cuando le preguntaron cuándo planea llegar al altar con Eduardo. Recordemos que el primer enlace de la pareja se realizó bajo estrictas normas de seguridad gracias a las cuales no hubo ningún contagio entre los asistentes: “Hicimos una boda muy, muy chiquita, realmente muy conscientes por el tema del Covid-19 y por todo lo que estamos viviendo, la hicimos en una terraza totalmente al aire libre, fue en el Hotel Condesa del DF, fueron 15 invitados y 15 invitados realmente fueron muy pocas personas”, reveló la actriz en noviembre pasado, durante una charla con sus seguidores.

La conductora también habló de su próximo debut en las telenovelas en el remake de Mirada de Mujer que prepara Televisa bajo el nombre Si nos dejan, historia que protagonizarán Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas. Tal como han mostrado otros miembros del elenco en redes sociales, están en plena grabación y así lo contó Sofía: “Ya empecé con los llamados de la telenovela, ahorita voy a ir pimponeando varios proyectos, pero me encanta, qué bendición tener en estos tiempos difíciles tantas opciones de trabajo, así que no nos podemos quejar, así que seguir subiendo”, comentó haciendo referencia a que tienen otros proyectos en puerta que complementará con su participación en ¡Qué importa!

Aprovechó para dar algunas pistas de su papel en esta telenovela donde, aunque no ha revelado el nombre de su personaje, sí dijo que será una mujer muy coqueta: “Manicure cortesía de televisa como mi personaje siempre trae manicure francés, tengo que ir cada cierto tiempo a que lo retoquen porque me tiene que quedar idéntico por la continuidad”. Aunque no reveló las fechas de estreno, sí informó que esta producción llegará primero al publico estadounidense, como ha ocurrido con otras telenovelas de Televisa: “No puedo hablar todavía de las fechas de estreno, pero pronto estará en Estados Unidos y luego aquí en México, sí me entusiasma la verdad”.

Los planes de Sofía sobre la maternidad

Aunque en este momento de su vida su agenda de trabajo está repleta de compromisos, en un futuro, la conductora buscaría el momento ideal escribirle a la cigüeña, pues hace poco reveló que está ansiosa por convertirse en mamá y hasta se animó a revelar cuántos hijos quiere tener: “Yo siempre había querido cuatro, o sea, desde bebitos, porque, obviamente, ya tenemos a La Mocosa, pero yo quería cuatro adicionales, evidentemente, no la parí, pero Eduardo se ataca y me dice: ‘Bueno, espérate a que tengas uno’ y tiene razón”, le contó, en enero pasado, a sus sus seguidores. En aquella ocasión, reveló cuál fue el acuerdo al que llegó con Eduardo sobre este tema: “Habíamos negociado; yo quería cuatro y él quería, mínimo, dos más, entonces, negociamos tres adicionales a La Mocosa”, explicó divertida.