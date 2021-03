Galilea Montijo habla de sus complicados días con Covid: 'Me pegó más fuerte que la vez pasada'

De lo más optimista, Galilea Montijo hace frente al episodio de salud por el que atraviesa, luego de que por segunda ocasión se contagiara de Covid-19. Sin embargo, la tapatía ha revelado que dada la manera en que se han presentado los síntomas de la enfermedad, esta vez sí se sintió un tanto atemorizada, aunque permanece tranquila pues, a pesar de todo, ella y su familia se encuentran bien. Una vez más, la conductora hizo un enlace desde casa con el programa matutino Hoy para relatar parte de sus complicados días con el virus, haciendo una importante recomendación a todos sus seguidores, quienes están ansiosos de verla volver al foro televisivo, al que no asiste desde el pasado 23 de febrero.

Tan sincera como siempre, Galilea tomó la palabra luego de que Andrea Legarreta le preguntara en qué etapa de la enfermedad iba, por lo que no tuvo filtros al compartir su experiencia. “Me pegó mucho más fuerte que la vez pasada; una tos espantosa, ya de esas que te da dolor de cabeza, que los oídos los traes tapados todo el día. Pero dentro de todo te puedo decir que estamos muy agradecidos porque nos ha dado ese Covid por segunda vez, más fuerte, pero gracias a Dios estamos estables. Sí me ha pegado en cuanto a tos, la garganta…”, dijo la presentadora, quien de paso habló de cómo ha sido esta situación para su familia. “Estuve varios días tirada en la cama, Mateo los primeros días, Fer, ayer, antier se sintió mal, ahora sí que no sabemos si cada vez que te da, te da más fuerte, esperemos que no haya una tercera, que se quede aquí en la segunda…”, explicó.

En otro instante de la conversación, Galilea ahondó en uno de los aspectos más difíciles a los que se ha enfrentado durante la enfermedad, reconociendo el impacto que esto ha tenido en sus emociones. “Tuve unos días muy feos psicológicamente, yo decía: ‘Diosito, ¿de aquí para dónde me iré? ¿Al hospital? ¿Me quedo? ¿Qué hago?’ Pero gracias a Dios lo estamos contando, y nada, estamos bien dentro de todo…”, contó a lo largo de la transmisión, en la que aseguró que tanto ella, como los suyos, están siguiendo al pie de la letra las indicaciones médicas. “Esta vez sí me asusté más que la primera, pero tomamos todas las precauciones, estuvimos con nuestro médico, con todas las recomendaciones, con los medicamentos. Esta vez a Mateo sí le hice prueba porque lo veía como raro… a él sí le pegó, temperatura los primeros tres días, entonces nunca sabes cómo te va a dar…”.

Un importante consejo a su público

Antes de despedirse, Galilea también expuso algunas de las reflexiones que suelen hacerse las personas que han superado el contagio, por lo que hizo un llamado a no bajar la guardia. “Después de que nos da la primera vez tu piensas: ‘Pues si los anticuerpos, y a lo mejor ya no me vuelve a dar’. Yo no pensaba eso, la verdad, porque pues tengo una familia que cuidar y otra familia que son ustedes en el foro. Ustedes más que nadie saben la manera en cómo nosotros nos cuidamos…”, aseguró. “Hay que cuidarnos, se escucha por ahí que ya esto está mutando, qué miedo… de verdad, cuídense mucho… cubrebocas, si usándolo, si cuidándonos nos vuelve a dar…”.

Eso sí, Gali no pudo dejar de agradecer por las múltiples muestras de cariño que ha recibido durante estos días, en los que incluso recibió la visita en su casa de algunos de sus compañeros del programa Hoy. “No tienen idea cómo agradezco tantos cariños, tantas muestras de amor que me han llegado a la casa, mensajes a través de las redes sociales, de verdad muchas gracias, los quiero mucho. Son apapachitos para el alma porque sí te levantan el ánimo…”, dijo.

