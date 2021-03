¡Ella es María Paula! Dulce María presenta a su hija por una especial razón

El pasado 3 de marzo María Paula, hija de Dulce María y Francisco Álvarez, cumplió 3 meses de vida y aunque la cantante ha compartido varias fotos con la pequeña, ha preferido proteger su identidad evitando compartir su carita; sin embargo, este 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, decidió presentarla oficialmente. La cantante acompañó su primera foto con un poderoso mensaje dedicado a la bebé a quien le prometió luchar por un mundo más igualitario. Con la maternidad, la exintegrante de RBD ha experimentado los sentimientos más especiales, tal como lo ha estado compartiendo con sus seguidores en Instagram donde, en la última imagen que había compartido con su bebé, escribió: “Tú me enseñaste un amor que no conocía, un amor inmenso más grande que el miedo”.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con la presentación oficial de María Paula, Dulce María compartió un texto en el que reveló cómo velará por la niña: “Por un mundo donde se respeten tus derechos, donde tu voz sea escuchada y tus ideas tomadas en cuenta, en serio, porque se escuchen tus pasos y jamás silencien tu voz, ni tus sueños. Porque llegue el día en que las mujeres dejen de juzgarse y señalarse unas a otras, porque nuestra lucha realmente termine con la violencia, el abuso, el acoso, el miedo y la muerte. Porque haya más empatía, porque tengamos igualdad de oportunidades y salarios, donde decir que no a insinuaciones o a cualquier tipo de acoso, no te salga tan caro y te quite oportunidades de trabajo”, se lee en la primera parte del mensaje.

VER GALERÍA

La cantante siguió confiando en que su hija crezca en un mundo con libertad en todo los sentidos: “Donde decir lo que piensas y ser quien eres, no sea motivo de intolerancia y odio, un mundo donde no tengas miedo de alzar la voz, donde no exista la violencia física, ni psicológica, familiar, laboral, ni digital, donde no tengas que caber en un molde que la sociedad o la moda impone, solo para pertenecer”, se lee en otra parte del mensaje de Dulce con el que generó más de 400 mil seguidores, incluida la actriz Angelique Boyer quien le escribió: “Cosita bella”, haciendo referencia a la ternura que irradia María Paula en esta publicación.

Por último, Dulce María escribió: “Deseo para ti y, para todas las mujeres, que puedas ser libre, que tengas una tribu de mujeres que se abracen, se cuiden y no te traicionen, que encuentres en el camino amigos, maestros y compañeros que te respeten y vean lo fuerte y valiosa que eres y se atrevan a volar contigo. Deseo para nosotras justicia, igualdad, respeto, libertad, amor y vida”. Este mensaje también provocó la respuesta de Francisco Álvarez, esposo de la cantante y papá de María Paula quien comentó: “No tienes una idea de cómo las amo, cómo te admito y estoy orgulloso de ti”, el músico acompañó estas líneas de varios emojis de corazón.

VER GALERÍA

Los primeros meses de maternidad de Dulce María

Con la llegada de María Paula, la cantante comenzó a escribir sus memorias como mamá, una faceta que está descubriendo de la mano de sus seguidores, con quienes ha compartido varias entrañables imágenes y momentos que ha vivido durante sus primeros meses en la maternidad: “Te amo mi lunita, mi estrellita, lo más hermoso de mi mundo y también lo más cansado. Te amo”, escribió en febrero pasado como descripción de una imagen donde se le ve arrullando a la bebé mientras le da un beso en la cabeza.