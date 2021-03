¡Qué grande está! Horacio Pancheri se reencuentra con su hijo Benicio para celebrar sus 8 años

Después de varios meses sin poder ver a su hijo Benicio, debido a la pandemia, Horacio Pancheri por fin ha podido regresar a casa para abrazar al pequeño y pasar con él su cumpleaños número 8. Aunque desde hace años, el actor reside en México y su hijo en Argentina, el histrión viaja constantemente para pasar tiempo con él, de hecho, Benicio también ha estado en nuestro país por algunas temporadas; sin embargo, el tema de las restricciones que se establecieron por el Covid-19, no había podido reencontrarse con él: “Iba a ir ahora, pero bueno con todo Argentina está cerrado hasta septiembre, eso también a mí me tiene un poquito angustiado y estresado de no poder ir a verlo, ni él salir”, confesó Pancheri en agosto pasado en entrevista para el programa Hoy.

Tras una larga espera, hace unos días, Horacio abordó un avión y aterrizó en Argentina desde donde ha estado compartieron entrañables fotos al lado de Benicio quien ya luce como niño grande: “Mi cosita bella”, escribió la semana pasada como descripción de una foto en la que lo vemos con su hijo. En otra imagen, el actor y el niño, posaron felices disfrutando de una comida, a tenor de las imágenes que ha compartido en redes sociales, este viaje está completamente dedicado a consentir al pequeño quien, este fin de semana, cumplió años, razón por la que su papá organizó un itinerario de actividades dedicadas a crear lindos recuerdos a su lado.

Luego de pasar unos días en Palermo, Buenos Aires, tomaron un vuelo para acercarse a La Patagonia y disfrutar de una visita al Parque Nacional de Los Alerces y recorrer el Lago Fatalaufquen desde donde posaron para una imagen que el actor acompañó del texto: “Haciendo deporte con el rey”. El motivo de este viaje también era para que Benicio y él llegaran a Esquel, la provincia argentina que vio nacer a Pancheri y donde reside el resto de su familia. De hecho, fue en esta localidad, donde este fin de semana el niño sopló las velitas de su pastel por su cumpleaños número 8 rodeado de toda su familia paterna, tal como lo compartió Horacio en una de sus historias.

“¡Feliz cumple mi precioso!”, escribió Horacio en otra imagen. Más tarde, compartió una imagen en la que se aprecia lo contento que estaba Benicio con su festejo, en el que su papá prestó mucha atención a cada detalle para hacer de este día algo inolvidable. Además de la convivencia con su hijo, Pancheri disfrutó del reencuentro con sus hermanos con quienes también posteó una foto que acompañó de la frase: “Los quiero hermanitos, gracias por estos días tan bellos”, esta imagen provocó la emoción de muchos de sus seguidores, incluido el actor argentino Juan Soler quien sabe muy bien lo que es vivir lejos de su familia: “Tremendo verte con la familia”, le escribió.

Benicio, el gran amor de Horacio

Desde que Horacio Pancheri llegó a nuestro país a probar suerte como actor su hijo Benicio estuvo muy presente. En 2016, durante una visita al programa Sabadazo, se proyecto un mensaje que le envió el niño (quien, en ese entonces, tenía 3 años de edad) que lo conmovió hasta las lágrimas, cuando Omar Chaparro lo cuestionó sobre lo que significaba el pequeño en su vida, el actor dijo de inmediato: “Es el amor de mi vida, sí”. En agosto pasado, el actor volvió a mencionar a su pequeño en otra entrevista en la que aseguró, su amor lo hace estar en paz: “Siempre trato de estar en mi mejor momento, trato de estar bien, de buscar estar en paz, uno va creciendo, va madurando ya se me ven las canas. Con mi hijo que está a la distancia, pero siempre trato de estar en contacto con él, con mi familia y con mis amigos”, explicó a Hoy.