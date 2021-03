Aracely Arámbula, más guapa que nunca, celebra un año más de vida

Más guapa que nunca, este 6 de marzo, Aracely Arámbula celebró su cumpleaños número 46, una fecha que festejó cobijada por el amor de su familia, amigos y apoyo de sus fanáticos en redes sociales, donde estuvo compartiendo varios detalles que le hicieron llegar, desde regalos físicos, una pintura y un video clip en el que compilaron los mejores momentos de la actriz en la pantalla chica. La cumpleañera utilizó varias historias de su Instagram para presumir los regalos que miembros de su Arafamilia le enviaron. Varias felicitaciones de sus seguidores estaban enfocadas a lo espectacular que luce la actriz a quien ya extrañan en la pantalla chica. En enero pasado, Aracely recibió este 2021 festejado el cumpleaños número 14 de su hijo Miguel, quien ya es un adolescente, una fecha que sus seguidores también festejaron en redes.

Después de recibir varios mensajes y obsequios, la actriz agradeció a sus fans por todo el amor que le hacen sentir: “Mi Arafamilia hermosa gracias por todos sus mensajes, por ese video tan hermoso que me han regalado, gracias por esa pintura divina, por todas las cosas divinas que me han escrito, por el video, por lo que me cantan, por todos los mansajes lindos que me mandan. Miren aquí vengo hasta con una piñata para celebrar y bueno, muy feliz y quería agradecerles muchísimo por todo su cariño”, comentó la actriz quien agradeció también a sus fans en España, Grecia, Honduras y México: “Estoy muy emocionada porque de verdad estoy muy feliz de contar con todo su cariño y tener mi Arafamilia mundial”, dijo.

A través de esta red social, también compartió una imagen en la que aparece al lado de los arreglos de rosas y varios de los regalos, que le hicieron llegar por su cumpleaños, incluido un original pastel en forma de bolsa de una prestigiosa firma y un retrato de uno de sus seguidores pintó en su honor. En la imagen, Aracely aparece luciendo un sombrero y un maxivestido con estampado de flores, un atuendo ideal para el calor que se siente en Acapulco, donde sopló las velitas de su pastel, según se ve en esta foto que fue captada en su casa en el puerto, donde se encuentra desde el inicio de 2021.

Sobre cómo se mantiene tan guapa como en sus inicios, el año pasado, la actriz confesó en entrevista en Al Rojo Vivo confesó su secreto para lucir tan espectacular: “En realidad yo no soy muy buena para hacer dieta así de lechuga, ensaladas y eso. Trato de comer sano, me gusta la comida sana, pero disfruto, imagínate con niños, las pizzas… más bien disciplina y ejercicio”. La actriz reconoció que le es más fácil cuidar su alimentación cuando se encuentra grabando un proyecto, ya que, en su hogar, la complicidad con sus hijos a veces se lo impide: “Cuando yo estoy en mi casa, con mis hijos, se me antoja todo, además ellos me hacen mi cena. Un día llega uno y me dan pan con crema de chocolate y Chocomilk, yo no me puedo resistir”, dijo.

Sus hijos, su más grande regalo

Durante los últimos meses, Aracely Arámbula ha estado en casa, disfrutando del éxito que está teniendo su nuevo sencillo en la música Malas Noticias, tema que lanzó en diciembre pasado de la mano de Tv Azteca. En aquellas fechas, concedió una sincera entrevista al presentador Sergio Sepulvéda, en la que reconoció lo que más anhela de sus hijos: “Yo quisiera que ellos se sintieran muy orgullosos de mí, de su mamá, de su familia y que estén plenos y que sean niños y hombres felices”. Sobre este tema, la cantante reveló cómo es que ella se mantiene positiva: “La felicidad de eso se trata, de cada día pasártela bien, en donde estés, con quien estés”. Aunque todavía no se sabe en qué producción de la televisora la veremos, confesó que le encantaría explotar su faceta como presentadora: “Me gustaría conducir algo, porque extraño esa parte, porque me divierto mucho, como la vez que hice este programa de cocina, algo así como el que ustedes hacen”, contó en aquella charla.