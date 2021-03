Gabriel Soto niega que haya tenido que cambiar el anillo de compromiso que le dio a Irina Baeva

El amor es uno de los pilares más importantes en la vida de Gabriel Soto, quien se encuentra enteramente ilusionado tras su compromiso sentimental con Irina Baeva. Por tal motivo, el galán de telenovelas ha puesto por encima de todo el enorme cariño que tiene por la actriz, más allá de los comentarios que en su momento surgieron tras dar a conocer la noticia, como los relacionados con el tamaño del anillo que entregó a su prometida. Con la sinceridad que lo caracteriza, el intérprete volvió a tocar el tema en una de sus recientes entrevistas, desmintiendo de una vez por todas las versiones que apuntaban a que, supuestamente, había tenido que cambiar la joya.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Completamente seguro de su elección, Gabriel puso en alto lo mucho que le emocionó ver la reacción de Irina aquella noche en que le pidió que se casara con él, echando por tierra cualquier rumor en torno a la situación de la sortija. “A ella le encantó, entonces eso es lo más importante, yo le dije: ‘Si a ti te gustó, eso es lo que más me importa’…”, dijo durante una charla para las cámaras de Televisa Espectáculos. “No le gustó, le encantó, es el anillo, me dijo, que siempre había soñado, que siempre había querido y le dimos al grano…”, dijo visiblemente sonriente, orgulloso del importante paso que ambos decidieron dar.

Al ser cuestionado sobre aquellos rumores en los que se daba por hecho que, debido al tamaño de la sortija, recurriría a cambiarla, el protagonista de Te Acuerdas de Mí, respondió sin más rodeos, soltando incluso una carcajada al escuchar al reportero. “No, pues no, no hubo cambio de anillo…”, dijo, tomando el comentario de muy buena manera, para después hacer énfasis en lo bien que se encuentra luego de haberse comprometido. “Obviamente siempre uno quiere hacer y darle lo mejor a tu mujer, y la mujer que tengo, aparte que estoy enamoradísimo de ella es un mujerón. Es un gran anillo…”, aseguró.

VER GALERÍA

Entre otras cosas, el actor habló de la principal razón por la que el anillo que hoy presume Irina en una de sus manos es enteramente especial, restando así importancia a los comentarios que han hecho algunas personas. “Que si chico, que si grande, son banalidades. Creo que le atiné, porque creo que en ese tipo de anillos también entre más discreto y más chiquito es mejor, más elegante…”, aseguró, enteramente motivado por el nuevo capítulo que han comenzado a escribir él y su prometida, a la par de los constantes éxitos profesionales que ambos siguen sumando a su trayectoria.

¿Cuándo podrían celebrar su boda?

Lo cierto es que conforme pasan los días, la ilusión crece en los corazones de Gabriel e Irina, quienes por el momento están seguros de que desean dar marcha a sus planes de boda en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan, pues debido a la pandemia han tenido que ir con calma. “Hasta que veamos un poquito más claro el panorama…”, reveló en una reciente charla con el programa televisivo Despierta América. Pero no solo eso, pues el intérprete también desea concluir sus compromisos profesionales con la productora Carmen Armendáriz, quien lo eligió como su protagonista en su reciente melodrama. “Quiero terminar de grabar, ahorita estamos grabando de lunes a sábado y estoy totalmente concentrado en terminar bien, terminar sanos este proyecto en el que ya casi llevamos seis meses, así que, hay que enforcarnos y trabajar duro, para cerrar con broche de oro. Ya terminando, ahora sí, con calma, con tiempo y todo, ya podemos empezar a planear lo que sigue…”, explicó.

VER GALERÍA