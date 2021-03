Tras decir adiós a su última telenovela, Silvia Navarro se va de vacaciones a la nieve con su hijo

Después de despedirse entre lágrimas del staff de La Suerte de Loli, Silvia Navarro se tomó unas merecidas vacaciones dedicadas a su invitado de lujo, su hijo León. En medio del éxito que está teniendo en la pantalla chica con su primer trabajo para Telemundo, la actriz disfruta de este nuevo triunfo con la mejor compañía, en un destino pintado de blanco. Silvia se encuentra atravesando por un excelente momento luego de regresar a las telenovelas con esta historia que también trajo de vuelta a la actuación a Jacky Bracamontes. Una de las situaciones claves que han conquistado al público es, además de su talento, la excelente mancuerna que hizo son su galán en este proyecto, Osvaldo Benavides, con quien la química es tan evidente que algunos espectadores sueñan con que el amor traspasé la pantalla; sin embargo, los actores sólo sostienen una linda amistad.

Luego de una semana en la que fue noticia casi todos los días por los diferentes videos que circularon en la red en los que la vimos decirle hasta pronto al equipo detrás de cámaras de esta telenovela, Silvia reapareció en su cuenta de Instagram para compartir con sus más de 3 millones de seguidores una foto, captada en el destino que eligió para tomarse unas vacaciones, al lado de su hijo: “Él”, escribió la actriz como descripción de una foto en la que aparecen juntos y que acompañó de un emoji de corazón. Aunque no reveló dónde se encuentran, gracias a sus atuendos para esquiar, sabemos que están disfrutando de un lugar con temperaturas bajo cero.

En la foto, aparecen Silvia y León muy bien equipados para descender por las montañas, de hecho, la carita del pequeño no se ve, debido a que trae puesto su casco, mientras que a ella sólo se le ven sus espectaculares ojos verdes debido a que aparece con cubrebocas, un accesorio indispensable para la nueva normalidad. En sus historias, la actriz reveló que, además de la compañía de su hijo, en esta aventura también la visitó su compañero en La Suerte de Loli, Christian Chávez con quien la vimos muy divertida cantando el icónico tema de RBD, Sálvame, en medio de una tormenta de nieve. Mostrando su lado más simpático, en otro video, la actriz se ve entonando el éxito de Paulina Rubio Nieva, nieva, una canción que recordó al ver los copos de nieve caer.

Tras su ingreso a Telemundo, Silvia Navarro cambió su residencia a Miami, donde la televisora tiene su sede. Aunque, como protagonista tenía una agenda de llamados muy saturada, la actriz procuró siempre tener el tiempo para disfrutar del sol de la ciudad con su pequeño. De hecho, fue en este lugar, donde ella y León recibieron el 2021, según publicó el pasado 31 de diciembre, cuando compartió una tierna foto en la playa al lado de León quien, en septiembre próximo, cumplirá seis años de edad. Siempre respetuosa de la identidad de su pequeño, aunque sí publica fotos con él en redes prefiere resguardar la intimidad del niño quien heredó su simpatía.

León le roba cámara a su mamá

El pasado miércoles, la actriz realizó un Live en Instagram en el que se despidió de su público en La suerte de Loli. Aunque no es fan de incluir a su hijo en este tipo de actividades en redes, León no pidió permiso y apareció en la transmisión donde acaparó todas las miradas con su ternura, pues en cuanto los fans lo vieron comenzaron a reaccionar y él no dudó en resaltarlo: “¡Nos están mandado corazoncitos!”. León continuó interactuando con los seguidores de su mamá a quienes les envió mucho cariño: “Gracias por todo, gracias. Les mandamos amor y muchos abrazos”, comentó el pequeño quien, de inmediato se paró ya abrazó el celular de su mamá, haciendo efectivo el gesto que les había prometido a los fans de la actriz.