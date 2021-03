Gaby Crassus a tres semanas de la partida de Rodrigo Mejía: ‘Lo más difícil es aprender a vivir sin ti’

Tras la muerte del actor Rodrigo Mejía no hay un día que su esposa, Gaby Crassus, no lo recuerde. La exconductora de Al Extremo ha encontrado en Instagram el medio para compartir con sus seguidores recuerdos al lado de su esposo, quien falleció el pasado 12 de febrero, debido a complicaciones derivadas del Covid-19. Esta tarde, a tres semanas de la partida del actor, la venezolana le dedicó un sentido mensaje en el que expresó lo mucho que lo echa de menos. En las últimas semanas, la familia Mejía no sólo despidió a Rodrigo, también le dijo adiós a su papá, don Salvador Mejía Contreras, quien murió por la misma causa. Tras este doble duelo, el hermano del actor, Salvador Mejía, dio a conocer hace unos días que está atravesando por su propia lucha contra el virus.

Con una imagen al lado de Rodrigo, Gaby escribió: “Tres semanas. Lo más difícil no fue decirte adiós. Lo más difícil es aprender a vivir sin ti. Te amo y te extraño Ro”. La publicación de la presentadora provocó la reacción de su amiga, Jimena Pérez quien, desde España, le escribió: “Siempre va a estar contigo, será ese angelito que los cuidará y guiará. ¡Los queremos!”. Recordemos que La Choco ha estado apoyando a su amiga a la distancia y fue ella quien emitió un comunicado, a solicitud de Gaby, informando sobre el fallecimiento del actor.

Además de enfrentar el duelo por la muerte de su esposo y su suegro, en noviembre pasado, Crassus despidió a su mamá, quien falleció en su natal Venezuela: “Tres meses cumplió el 10 de febrero de haberse ido mi mamá y luego se fue Rodrigo, (ha sido) muy duro, solo Dios sabe”. Con valentía, la conductora ha recurrido varias veces a sus redes para abrir sus sentimientos y expresar cómo está lidiando la ausencia de su marido: “Duele en el pecho, en las entrañas, en los huesos, duele en el alma y no puedo respirar, pero sé que aquí estás conmigo, con nosotros. Amor abrázame y no me sueltes. Te amo Ro, un día a la vez”, escribió hace unos días.

En otro mensaje, Crassus confió en que el espíritu del actor la acompañará en la crianza de sus dos hijos, Mauro y Matías: “Yo sé que Rodrigo no me va a abandonar, Rodrigo me va a dar la fuerza y la entereza para sacar a estos niños adelante, para hacerlos unos hombres de bien”. Sobre el tema de sus hijos, tras darle el último adiós al actor, Gaby reveló, en entrevista con Ventaneando, cómo manejó la noticia de su partida: “Los niños saben que algo está pasando, obviamente Mauro está muy chico, Mauro no entiende, le dije y se volteó y se puso a jugar. Matías, que tiene seis años, estaba muy pegado con su papá”.

Su compañera hasta el fin

En esta conversación, la venezolana contó que acompañó a su esposo hasta el último momento: “Ya no lo vi consciente porque él estaba intubado, por lo mismo de que sus pulmones estaban muy dañados, pero sí estuve con él, lo abracé y le agarré la mano porque eso fue lo que él pidió”. Sobre las causas de su muerte, Gaby aclaró el actor sí venció al Covid, pero no pudo con las secuelas: “Rodrigo no falleció por depresión, como se dijo en algún lado, lo que le pasó a Rodrigo, es que falleció por las secuelas que le dejó el Covid. El venció al Covid, él lo venció. Lo que le sucedió es que el Covid le dañó mucho los pulmones y la neumonía, que fue la secuela, se complicó”, dijo en aquella entrevista.