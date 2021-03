'Fue tristísimo', Grettell Valdez habla por primera vez de la dura pérdida que enfrentó

A lo largo de su vida, Grettell Valdez ha hecho frente a diversas circunstancias difíciles, entre ellas la de su ruptura sentimental con Patricio Borghetti, así como una dolorosa pérdida por la que atravesó, precisamente cuando era pareja del actor argentino. Como nunca antes, la intérprete abrió su corazón para dar detalle de este episodio, confesando que meses antes de que naciera su hijo Santino, había tenido la oportunidad de vivir otro embarazo. Sin embargo, las cosas no marcharon como estaban planeadas, pues lamentablemente la llegada de ese bebé no pudo ser posible. Tan reservada como suele ser, la estrella habló de este instante que asegura fue muy triste, destapando por primera vez una parte de su intimidad que solo las personas cercanas a ella conocían.

De lo más sincera, Grettell habló en entrevista con Yordi Rosado de cómo surgió su romance con Patricio, cuando ambos se encontraban en Estados Unidos grabando la telenovela Ángel Rebelde, una relación que se hizo más fuerte con el paso de los días y que los llevó a tomar una importante decisión. “Yo me sentía bien solita allá, entonces la verdad es que llegó él y argentino, encantador y ya sabes, era muy galán… no podíamos salir de Estados Unidos, entonces pues ya nos urgía casarnos y nos casamos a los seis meses…”, recordó la actriz, quien hoy atesora valiosos aprendizajes de cada una de las experiencias que le ha tocado vivir.

Al ahondar en sus palabras y revelar cómo fueron los primeros años de su matrimonio con Borghetti, Grettell hizo una de sus confesiones más personales, abordando sin más rodeos el tema de la pérdida que enfrentó junto a su exmarido. “Nosotros, eso nadie lo sabe, pero nosotros a los cinco años de casados nos embarazamos y perdimos al bebé…”, dijo pensativa durante la plática. “Era niña, lo perdí a los tres meses de embarazo, fue tristísimo…”, agregó la protagonista de telenovelas sin decir más al respecto. Lo cierto es que esa lamentable situación no le impidió hacer realidad su sueño en la maternidad, por lo que meses después tuvo la dicha de dar la bienvenida al nuevo integrante de su familia. “Después, al año siguiente, a los seis años de casados, volvimos a intentarlo y tuvimos a Santino…”, contó.

¿Cómo se enteró que Santino venía en camino?

Grettell recordó que por aquellos días, había olvidado la fecha de su aniversario de bodas con Patricio, por lo que en la búsqueda del regalo ideal para su esposo y, aconsejada por la actriz Manola Diez, se hizo una prueba de embarazo. Tal circunstancia, según Manola, sería solo para salir del paso, pues aunque el test resultara negativo, la idea era modificarlo para que pareciera que su amiga sí estaba en espera de un bebé. Lo cierto es que Grettell se negó rotundamente a llevar a cabo ese plan, por lo que simplemente se hizo la prueba, descubriendo en ese momento que, contrario a lo que creía, sí estaba embarazada.

Tras llevar a Patricio la prueba positiva durante una cena romántica, y al ver la efusiva reacción de su ex, Grettell no pudo evitar dudar de la certeza de aquel test, por lo que horas después habló con el argentino para poner todo en orden. “Al otro día le digo: ‘Oye mi amor, esas pruebas no son tan certeras, vamos a hacer otra prueba’… pero yo seguía negándolo porque yo seguía con la historia de Manola… vamos al ginecólogo, me hacen prueba de sangre… ‘Positivo mi amor’ (dijo Patricio)…”, y fue así como la estrella asegura que supo que Santino venía en camino, una noticia que le alegró el corazón y la ilusionó desde el primer instante.

