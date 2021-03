Gabriel Soto da pistas de cuándo comenzaría a planear su boda con Irina Baeva

Ha pasado cuatro meses desde que Gabriel Soto se arrodilló para pedirle a Irina Baeva, su novia desde 2009, que se casara con él. Aunque la propuesta de matrimonio ocurrió el pasado 25 de octubre, no fue sino hasta finales de enero que la pareja compartió con ¡HOLA! sus planes de llegar al altar. Con la misma discreción con la que han manejado la información de su compromiso, los actores prefieren mantener en privado los asuntos relacionados con su boda; sin embargo, durante una reciente entrevista para Despierta América, Gabriel dio una pista de cuánto podrían unir sus vidas en matrimonio, además aprovechó este encuentro con la prensa para defender, una vez más, a Fátima Molina, la protagonista de Te acuerdas de mí, historia en la que él es el galán.

Más sincero que nunca, el actor aclaró que su enlace matrimonial ocurrirá hasta que la pandemia lo permita: “Hasta que veamos un poquito más claro el panorama”. Además de la contingencia sanitaria, Gabriel quiere enfocarse en entregar su trabajo en la producción de Carmen Armendáriz para luego enfocarse en los preparativos de la boda: “Quiero terminar de grabar, ahorita estamos grabando de lunes a sábado y estoy totalmente concentrado en terminar bien, terminar sanos este proyecto en el que ya casi llevamos seis meses, así que, hay que enforcarnos y trabajar duro, para cerrar con broche de oro”, explicó el histrión.

Gabriel admitió que una vez que termine la telenovela podrá disfrutar con Irina del proceso para preparar su boda, un día con el que ambos sueñan: “Ya terminando, ahora sí, con calma, con tiempo y todo, ya podemos empezar a planear lo que sigue”. Esta no es la primera ocasión que la prensa quiera saber cuándo llegarán al altar, hace una semana, durante su regreso a México, después de su participación con Premio Lo Nuestro, Irina comentó: “No estamos preparando absolutamente nada todavía, cuando sea el momento de decirlo, ya lo compartiremos (…) Es un momento íntimo, es un momento muy bonito”.

¿Cómo le informaron de su boda a los papás de Irina?

A principios de febrero, Irina le contó a Yordi Rosado cómo fue que Gabriel la sorprendió en su cumpleaños con una propuesta matrimonial realizada en Huatulco, Oaxaca, donde él grabó algunas escenas de Te acuerdas de mí. Según recordó, luego de mes y medio separados (ella se encontraba en Nueva York), el actor le pidió que se convirtiera en su esposa: “Que me saliera con un anillo sí fue algo muy inesperado, fue algo muy bonito”. En esa entrevista, Irina contó cómo fue que le informaron a sus papás sobre su próxima boda: “Regresamos aquí a México y me dijo: ‘No, pues tenemos que hacer un FaceTime’. Se arregló y todo nos sentamos frente al teléfono a hacer el FaceTime y él: ‘Me quiero casar con su hija’, mientras me decía: ‘Tradúceles, diles que te amo’, entonces a mí me da pena traducir ese tipo de cosas y mi papá lloró”.

Irina destacó el hecho de que su papá se haya conmovido hasta las lágrimas cuando se enteró de su compromiso y explicó por qué: “En Rusia nos enseñan mucho como que llorar es de débiles y sabes que cada vez que yo me regreso a Rusia, de México, cada vez que voy, siempre me lleva mi papá y cada vez que me abraza y llora, porque soy su hija chiquita y siempre me voy tan lejos, porque no pueden estar aquí conmigo, porque no me pueden proteger como cualquier papá le gustaría proteger a su hija”. Por último, la actriz reveló que en su boda, los invitados más especiales serán sus papás: “Ya vendrán a México por primera vez a convivir con nosotros y estar en un evento que es para nosotros”, dijo.