¿Qué dice Andrea Legarreta de las revelaciones de Erik Rubín?

Si de algo se siente muy orgullosa Andrea Legarreta es de la estrecha complicidad que ha logrado consolidar junto a su esposo, Erik Rubín, a quien conoce mejor que nadie tras casi 21 años de compartir una vida en matrimonio. Por tal motivo, ninguna de las revelaciones que el músico ha hecho en más de una ocasión sobre juventud, así como de sus pasados romances, son un secreto entre ellos, algo que ha dejado muy claro la conductora del programa Hoy, a propósito de la reciente entrevista que el intérprete concedió al Escorpión Dorado, espacio en el que habló del fugaz romance que mantuvo en su momento con Salma Hayek, algo que despertó mucha curiosidad entre sus seguidores y, por supuesto, la prensa.

Tan directa como suele ser, Andrea fue cuestionada sobre lo dicho por Erik durante su charla con el Escorpión, tomando todo con la mejor actitud y poniendo en alto la enorme confianza que existe entre ellos. “Son situaciones que hemos platicado de la vida, nos hemos reído juntos, nos divertimos, todo nos sabemos. No dijo absolutamente malo, ni dijo nada que perjudique a nadie ni nada… Imagínate nosotros, con casi 21 años de casados y que él sepa que va a poner en riesgo algo, o que va a generar algo malo. Si vieron la entrevista verán el tono en que lo platicó y era una plática como de amigos, de cuates…”, dijo en un reciente encuentro con los medios de comunicación, declaraciones que fueron retomadas por espacios como Ventaneando.

Andrea fue puntual al afirmar que, ante lo dicho por su esposo, no hay nada de qué sorprenderse, pues asegura que gran parte de esas anécdotas de su juventud ya han sido contadas en varias ocasiones, como la del noviazgo que el músico mantuvo en el pasado con Angélica Rivera. “Benny y Celina lo habían platicado, pero de pronto deciden poner atención y asustarse porque Angélica después fue primera dama, pero Angélica es una amiga, es una compañera, hemos trabajado juntos, nos tenemos cariño…”, explicó, para luego referirse a lo comentado por Erik, quien aseguró en su plática con el Escorpión que, en su momento, Salma Hayek también había ocupado un lugar muy especial en su corazón. “Salma también es una chava que muchos de nosotros que llevamos años en Televisa nos conocimos hace mucho tiempo, ahora ya muy sorprendidos porque: ‘Ah, no, es que Salma es muy famosa en el mundo’…”, dijo.

Antes de despedirse, Andrea no dudó en compartir lo mucho que significa para ella el mantenerse unida a Erik Rubín, con quien tuvo la fortuna de formar una linda familia integrada por dos hijas. De esta manera, dejó claro que lo dicho por su marido no son nada más que simples anécdotas de una etapa de juventud, de la cual ambos atesoran lindos recuerdos. “Yo que soy su esposa no estoy ofendida, no estoy asustada, no estoy preocupada, no me siento indignada. Yo lo amo, nos hemos carcajeado hablando de su vida y de la mía, si ustedes vieran cuántas veces… Estoy al lado de un hombre que me ha apoyado en mi carrera, ha sido respetuoso conmigo… él lo único que ha demostrado a lo largo de su vida, es eso…”, señaló.

Erik Rubín de Andrea: ‘Sabe perfectamente mi historia’

Ha sido tan grande la confianza que existe entre Andrea y Erik, que desde el inicio de su romance ambos fueron muy transparentes, algo en lo que el músico hizo énfasis en su charla con el Escorpión Dorado. “Conectamos a otro nivel… yo ahí me di cuenta que no me iba a encontrar con nadie más, que era una persona transparente, porque además me contó toda su vida, se abrió de capa conmigo, yo lo hice con ella y entonces dije: ‘No me voy a encontrar con ninguna sorpresa’, y ella yo creo que sentía lo mismo…”, aseguró, para luego confirmar, al igual que su esposa, que entre ellos no existe ningún secreto. “Sabe perfectamente mi historia, está bien padre poder disfrutar esto con ella porque pues es parte de mi pasado pero que está en mi pasado…”, dijo.

