Marisol González reveló por qué se canceló su compromiso matrimonial con El Canelo

Durante su época en Televisa Deportes, Marisol González se acostumbró a ser ella quien cuestionaba a sus entrevistados; sin embargo, ahora le tocó estar en esa posición durante una sincera charla que sostuvo con Mara Patricia Castañeda en su espacio de Youtube. Como nunca antes, la conductora de Hoy habló de sus inicios en el medio del espectáculo, de cómo conoció a su esposo y padre de sus dos hijas, Rafa Márquez Lugo, con quien recientemente se enfrentó al Covid-19. En esta conversación, como todos los invitados de la periodista, echó un vistazo al pasado y como nunca habló de la mediática relación que sostuvo con Saúl El Canelo Álvarez con quien incluso estuvo comprometida en matrimonio.

Como nunca antes, la exreina de belleza abrió su corazón y recordó cómo fue que su trabajo unió su camino con el del ahora Campeón Mundial de Boxeo: “Lo conocí en Puebla, en el 2009, estaba haciendo Sábados de Box y me dijeron: ‘Te va a tocar cubrir a El Canelo, es un chavo que es como la promesa fuerte, estaba empezando, él tenía 19 años, imagínate”. A pesar de la diferencia de edades (ella le lleva 7 años), la conductora se dejó conquistar por el joven deportista a quien recuerda con mucho cariño: “Cuando tú platicabas con él jamás pensabas que tuviera menos edad, siempre fue alguien muy maduro. Yo siempre me voy a expresar de él todo positivo, por la parte que a mí me tocó. Siempre fue una persona muy noble, admirable, en todos sentidos es una gran persona”.

Marisol continuó recordando cómo fue que pasaron a tener una relación laboral a sentir una atracción: “Empezamos a hablar más y en alguna ocasión él iba a venir para acá, para México, nos vimos y poco a poco se fue dando la relación”. El noviazgo de la pareja rápidamente se volvió noticia, tras un año juntos, comenzaron los altibajos: “Duramos un año bien y ya después entre cortar y regresar, pero siento que a lo mejor en ese momento las edades influían de repente. Yo era medio intensona con él”, comentó entre risas. “¿Eras celosa?”, la cuestionó Mara: “Los dos éramos muy celosos”, respondió.

La conductora recordó que justo cuando comenzó su crisis como pareja, El Canelo le pidió que se casara con él: “Una vez de sorpresa me cayó aquí en México, literal así en mi departamento, tocó y llegó así de: ‘Te quieres casar conmigo’”. Tras decir que “sí”, Marisol comenzó a analizar la propuesta: “Me dio el anillo y ya lo ves muy formal y dices: ‘No, mejor no’”. Aunque estaba muy enamorada tenía un temor que provocó la ruptura definitiva: “A mí lo que me daba miedo es que decía, él está creciendo, todavía le falta mucho, yo le llevo cierta edad”, explicó. Sincera admitió que tenía muy claro que no estaban en la misma etapa: “Yo la verdad sí guardo recuerdos muy bonitos de él y creo que no era el momento”.

Cuando Mara le preguntó si tras la ruptura definitiva regresó la joya, Marisol recordó: “Una de las tantas veces que cortábamos y regresábamos yo le dije: ‘Oye, te voy a regresar el anillo’ y nunca lo aceptó de regreso”. Sobre sí todavía lo conserva contó: “Ahí lo debe tener mi mamá”. Tras el truene, la conductora reconoció que sí estuvo deprimida, pero Cupido le tenía preparada una sorpresa en el amor al lado de quien hoy es su esposo: “Claro, te digo, soy aprensiva. De hecho, una de esas veces que terminé con él, empecé a hablar con Rafa, mi esposo”, aunque no quería volver a salir con ninguna figura pública, la que ahora es su cuñada se convirtió en la persona que le presentó al amor de su vida.