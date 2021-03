Grettell Valdez de su esposo: 'Creo que nadie en la vida me ha amado como Leo'

Años después de haber superado una ruptura sentimental, Grettell Valdez tomó la decisión de darle una nueva oportunidad al amor, cuando de un instante a otro, su camino se cruzó con el de Leo Clerc, quien tiempo después se convirtió en su esposo. Con la sinceridad que la caracteriza, la estrella habló de cómo vive esta etapa de su vida, en la que ha logrado escribir las páginas de un episodio colmado por grandes momentos, disfrutando al máximo una relación simplemente extraordinaria. De hecho, la actriz reconoce que la confianza ha sido un pilar fundamental entre los dos, sin dejar de mencionar el enorme cariño que el galán de origen suizo tiene por su hijo Santino, algo sin duda primordial a lo largo de todo este tiempo.

En entrevista con Yordi Rosado, la intérprete confesó cómo se siente en este instante, contando con el apoyo de un hombre que, además de ser su esposo, ha sido un buen compañero en todos los sentidos. “Hoy por hoy creo que nadie en la vida me ha amado como Leo. Nadie me ha hecho tan feliz y ha dado tanto por mí, pero sobre todo por mi hijo…”, explicó Grettell, quien suele ser muy reservada con este aspecto de su ámbito privado. Sin embargo, esta vez decidió abrirse de capa para dar muestra de la enorme estabilidad que hoy define cada uno de sus días, no solo a nivel personal, pues lo mismo ocurre en el terreno profesional.

Eso sí, Grettell asume con demasiada madurez este momento, dejando que todo fluya de manera orgánica y siempre enfocada en el presente, así lo dejó ver luego de que Yordi le preguntara si creía que Leo era el hombre de su vida. “No lo sé, (si sea el hombre de mi vida), no te puedo decir eso, Yordi, porque aprendí. Yo creí que me iba a casar solamente una vez en la vida, y le prometí a mi abuela que jamás me iba a bajar de esa montaña rusa y de ese carrito, pero me bajaron. A veces la vida o las situaciones no te permiten seguir en ese camino…”, dijo, evocando los días de la ruptura sentimental con el padre de su hijo. “Sí te puedo decir que Leo es la persona que me ha respetado, me ha valorado y me ha hecho crecer como mujer, y sobre todo ama profundamente a mi hijo. No sabes el amor y la química que tienen esos dos, es impresionante…”.

Unidos por el amor y la confianza

Tras reconocer que luego de su experiencia en el amor, tomó la decisión de ser prudente e ir paso a paso, Grettell habló de la gran admiración que siente por Leo, quien afirma es una persona muy inteligente. “Es un hombre que habla seis idiomas, es el hombre más culto, lee todo el tiempo, se lee tres libros en una semana, tiene maestría, doctorado, es una persona muy inteligente. Pero deja la inteligencia, es muy sensible, tenemos muchas cosas en común…”, destacó.

Finalmente, Grettell se sinceró sobre la polémica situación que meses atrás hizo que su esposo acaparara la atención mediática, cuando se filtró información de un caso legal que Leo había enfrentado en el pasado. Sin embargo, no hubo nada que resultara desconocido para la intérprete, quien confesó que su galán la puso al tanto de todo desde el primer instante. “Yo cuando conozco a Leo, lo que más amé de él es que desde el día uno que yo lo conocí me contó… me dijo: ‘Yo cometí un error, es un error que yo cometí y que estoy haciéndome cargo’… en el primer día que lo conocí, no es algo que me ocultó… Él cometió un error del que se arrepiente, que lo hizo de chavo, hace 10 años... De repente llega la información errónea, porque sabes que en este medio hay gente muy mala, que quiere dañar, que es lo que sucedió en este caso…”, explicó.

