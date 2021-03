Conmoción en España por la muerte de Álex Casademunt participante de la primera edición de Operación Triunfo

A 20 años de haber hecho historia como la primera generación de Operación Triunfo, España, algunos miembros de aquel épico programa musical se han reunido nuevamente, esta ocasión, no para cantar, sino para despedir a uno de sus participantes más queridos, Álex Casademunt. La noche de este marte 2 de marzo comenzó a circular en redes sociales una noticia que lamentablemente se hizo oficial horas más tarde: el cantante, de 39 años de edad, perdió la vida en un accidente automovilístico, ocurrido en la carretera de Cirera, en la ciudad catalana en la que residía. Fue el Ayuntamiento de Mataró quien emitió un comunicado para informar que el músico murió, luego de que su coche se impactó de manera frontal contra un autobús que circulaba sin pasajeros: “La policía local investiga las circunstancias del accidente mortal”, se lee en el documento publicado en la página de internet de la dependencia.

Una vez que se confirmó la noticia en los medios de comunicación, sus excompañeros de Operación Triunfo, no sólo se volcaron en mensajes de despedida en redes, también se organizaron para viajar a Barcelona y darle el último adiós a su amigo. De los primeros en pronunciarse fue David Bustamente, uno de los tres finalistas de la primera edición de este programa y con quien grabó el íconico tema Dos hombres y un destino: “¡No es justo! No puedo… ¿Por qué? ¡Que alguien me diga que es mentira!”. A la ola de mensajes en redes se sumaron las imágenes de sus excompañeras Natalia y Chenoa llegando a la estación de tren de Atocha, en Madrid, donde también arribaron Manu Tenorio y Bustamante, juntos y visiblemente afectados, viajaron a Mataró para acompañar a la familia del cantante.

La prensa también buscó a David Bisbal, otro cercano a Álex, quien lamentó mucho la repentina partida de su excompañero y habló de Bruna, la pequeña hija del cantante, de apenas tres años de edad: “Ha sido terrible. Te acuerdas de los niños, lo primero de todo. De tus hijos, porque la verdad es que son momentos en lo que primero que te viene a la mente son tus hijos. Sobre todo cuando él siempre te mandaba videos de su hija bailando alguna canción, en fin, terrible”, comentó Bisbal. El cantante confesó que en las últimas horas se ha mantenido en comunicación con algunos de sus excompañeros en Operación Triunfo, que también están conmovidos por lo ocurrido: “He estado en comunicación con algún compañero, con Manu y también con David y bueno, estamos muy tristes. Realmente pensamos que la vida es eso un abrir y cerrar de ojos y que estamos expuestos a cualquier peligro, en cualquier momento. En la calle, con enfermedades”, dijo.

Bisbal reconoció que la partida de su amigo tocó fibras muy sensibles en su corazón, sobre todo en su faceta de padre: “Hoy me he despertado y he visto a mis niños, que además estoy con los tres, pues me he abrazado a ellos y lo primero que me he acordado ha sido, precisamente, de Bruna, que es como se llama su hija”, comentó en un clip difundido por ¡HOLA! El cantante continuó recordando el carisma que poseía su amigo: “Álex es un tío que jamás ha perdido la sonrisa y estoy seguro de que ahora se… bueno, en fin”, terminó la entrevista intentando evitar las lágrimas.

Las últimas palabras de Álex para ¡HOLA!

Sólo un par de horas antes del accidente que le costó la vida, Álex Casademunt sostuvo una conversación telefónica con ¡HOLA! con quien quedó de entablar una entrevista, el próximo jueves, sin imaginar que esa sería la última conversación con un medio de comunicación: “Tengo muchas cosas que contar y más en un medio de vuestro prestigio, así que si los parece bien hablamos este jueves, por la mañana. Estoy lleno de proyectos, pero, sin duda, lo que más me llena es mi hija”, comentó el cantante alrededor de las ocho y cuarto de la noche del martes 2 de marzo, dos horas antes de sufrir el fatal accidente automovilístico que le arrebató la vida.