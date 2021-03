Pepillo Origel comparte su encuentro con el esposo de Pati Chapoy en Guanajuato

Después de la polémica en la que se vio envuelto por su viaje a Miami donde recibió la vacuna del Covid-19, Juan José Origel regresó a su natal León, Guanajuato, desde donde publicó una imagen al lado de Álvaro Dávila, esposo de su gran amiga Pati Chapoy. El periodista de espectáculo se mostró muy entusiasmado con su encuentro con el presidente del Cruz Azul, un cargo que tomó recientemente. En enero pasado, Pepillo refrendó su cariño por Pati y su familia al asistir al programa especial por los 25 años de Ventaneando, un día en el que la titular de la emisión consiguió lo imposible, reunir a todos los conductores que han pasado por el programa, desde Martha Figueroa hasta Atala Sarmiento.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aunque no dio detalles de cuál fue el motivo de la reunión con Álvaro Dávila, Pepillo posó con el ejecutivo en una foto que, según publicó, fue captada durante la visita del esposo de Pati a su natal Guanajuato: “Me dio mucho gusto saludar en mi tierra al buen Álvaro Dávila”, escribió el periodista junto al hashtag #León, ciudad que lo vio nacer. En la imagen, aparecen Juan José Origel y Álvaro Dávila muy sonrientes en un restaurante; con esta imagen, el comunicador compartió con sus seguidores que la amistad no sólo es con Pati Chapoy, sino también con su esposo a quien conoce desde que comenzó a trabajar con la periodista, hace más de dos décadas.

VER GALERÍA

Durante los reencuentros en los que ha participado Juan José Origel en Ventaneando, el periodista ha hablado abiertamente de los roces que tuvo con Chapoy tras su salida de la emisión y su ingreso a Televisa. Tras la decisión de Pepillo de abandonar el proyecto, pasaron muchos años para que la comunicación con la periodista se restableciera, pues olvidaron las rencillas cuando él atravesó por el duelo que le provocó el sensible fallecimiento de su papá, momento en el que Pati lo contactó para enviarle sus condolencias: “Fue cuando murió mi papá que tú me hablaste para darme el pésame”, recordó Pepillo durante una de sus visitas al foro del programa de espectáculos en el que Pati confirmó su versión: “Tienes razón, ahí nos encontentamos”, añadió Chapoy.

Gracias a la amistad de Pati con Pepillo el guanajuatense conoció a Álvaro Dávila quien lleva 40 años de casado con la periodista. Hace un tiempo, Pati Chapoy compartió con sus compañeros de emisión el “secreto” de un matrimonio tan duradero: “Álvaro tuvo la brillante idea de, a los tres años de casados, psicoanalizarse y al poquito me dijo: '¿Por qué no te psicoanalizas?' y empecé a psicoanalizarme también, para conocerme, para conocer cómo podía manejar muchas cosas, no nada más la parte personal y la parte de un matrimonio, sino para ver cómo yo manejaba todo lo que me estaba sucediendo, porque no te prepara nadie para el éxito, para que te valores, para salir adelante, sin culpas, sin remordimientos, es como un diplomado en madurez y así lo hemos hecho”, confesó.

VER GALERÍA

El cumpleaños de Álvaro Dávila

El pasado 10 de febrero, el esposo de Pati celebró su cumpleaños rodeado de su familia, aunque el perfil de Instagram del ejecutivo es privado, gracias a una publicación de realizó Manne Felici, esposa de su hija mayor Rodrigo Dávila, supimos que el presidente de Cruz Azul sopló las velitas de su pastel acompañado por su nieta Martina quien cumplió seis años de edad el pasado 12 de febrero. Como cada año desde que nació la niña, festejaron juntos y en esta ocasión, Álvaro Dávila quiso complacer a su nieta al permitirle elegir el diseño del pastel, razón por la que lo vimos disfrutar entre bombones rosas y azules; eso sí, ambos muys sonrientes.