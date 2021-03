'Entré en depresión absoluta', Grettell Valdez al recordar su ruptura con Patricio Borghetti

Hace poco más de una década, Grettell Valdez y Patricio Borghetti tomaron la decisión de separarse, una historia que la actriz recuerda como uno de los episodios más difíciles de su vida. Lo cierto es que ha pasado el tiempo y han dado vuelta a la página, manteniendo una relación de cordialidad en la que el único objetivo ha sido brindar todo el apoyo y armonía al hijo que tienen en común, Santino, quien gracias a esa madurez ha podido crecer cobijado por el amor de sus padres. Con la sinceridad que la caracteriza, la intérprete dio detalles de aquellos años en que su vida en matrimonio comenzó a tornarse distinta, y de cómo gracias al apoyo de personas tan imprescindibles logró salir adelante, orgullosa de la fortaleza que la invadió en ese momento tan crucial que sin duda le dejó un valioso aprendizaje.

Con el corazón en la mano, Grettell expuso la manera en que aconteció su separación de Patricio, la cual se dio un año después de haber dado a luz a Santino, algo que fue determinante en su estado emocional. “No sé (por qué nos separamos). Pues él me dijo que fue en busca de su sol, entonces estuvo buscando su sol…”, dijo durante una charla con Yordi Rosado, a quien compartió un poco de cómo asumió esta circunstancia en medio de su maternidad. “Tenía un bebé de 12 meses y me estaba muriendo, entré en depresión absoluta con un bebé…”, reveló la estrella, quien a lo largo de estos años ha sido muy reservada al tocar públicamente este tema de su ámbito personal.

Grettell reveló que guiada por los consejos de una persona de su familia, hizo todo por recobrar su matrimonio, una posibilidad que se veía lejana con el paso de los días. “Yo en esa relación yo hice todo por rescatar mi relación, me humillé, todo, y no me arrepiento. Yo me acuerdo que cuando yo me casé mi bisabuela me dijo: ‘El matrimonio está bien canijo, pero usted no se me baje del carrito, es como la montaña rusa, sube y baja, sube y baja pero usted no se me baja’. Yo la verdad es que dije: ‘En las buenas y en las malas, no me bajo’, me bajaron…”, confesó a Yordi, recordando que tras la separación, el hecho de que Patricio se llevara a Santino para convivir con el niño los fines de semana también le resultó algo muy difícil.

El resurgimiento de Grettell

Tan transparente como suele ser, Grettell recordó cómo gracias a la ayuda de una de sus amigas logró salir adelante, siendo ella quien incluso la puso en contacto con una psicóloga. Tiempo después, el trabajo también le permitió resurgir, aunque de inicio se rehusó debido a la situación emocional por la que atravesaba. “Me marca Rosy Ocampo para decirme que quería que hiciera la antagonista con Belinda y con Poncho Herrera y le decía: ‘A ver Rosy, no me estás entendiendo; estoy separada, estoy fea, estoy gorda, me siento mal, no hay manera’… Me dice: ‘Ni estás fea, ni estás gorda, te veo en la oficina mañana’. Fui en contra de mi voluntad, yo: ‘Rosy, vengo a agradecerte, muchas gracias pero de verdad, no es mi mejor momento’…”, palabras que de inmediato fueron refutadas por la reconocida productora de telenovelas: “‘No, es tu mejor momento y tienes que trabajar porque eso es lo que te va a sacar adelante, y lo vas a hacer’…”.

Por ahora, Grettell se siente muy orgullosa de la estabilidad que ha alcanzado, gracias a la manera en que su hijo Santino ha logrado unir a los suyos, algo que ha dado pie a la favorable convivencia con su ex y con la familia de este, algo que han presumido a través de las redes sociales. “Si algo yo he aprendido en mis terapias y a lo largo de esta vida es a soltar… yo he aprendido a soltar. Cuando ya me di cuenta que ya no había nada, solté… Para mí, mi fin común y lo más importante es mi hijo, y él es su papá y va a ser su papá toda la vida, y su papá me merece todo el respeto del mundo porque es el padre de mi hijo y es el único que va a tener. Yo hoy por hoy te puedo decir que lo único que me interesa es ver a mi hijo feliz…”, reveló.

