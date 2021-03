Tras su victoria, El Canelo posa con su 'niña grande', su hija Emily

Con la misma pasión que muestra sobre el ring, Saúl El Canelo Álvarez desempeña su papel de papá. Aunque son contada las ocasiones que comparte detalles de su vida privada con sus más de 8 millones de seguidores en Instagram, hace unas horas, el boxeador hizo una excepción para postear una imagen al lado de Emily Cinnamon, su hija mayor, quien este sábado lo acompañó durante su encuentro con el turco Avni Yildririm, pelea que el mexicano ganó en el 3 round. Emily se sumó a la porra que, desde la primera fila apoyaba al pugilista, donde también vimos a Fernanda Gómez, novia del tapatío y a María Fernanda. A través de una historia, El Canelo presumió cuánto ha crecido su primogénita, tal como mostró hace un par de meses a Saúl Adiel, su hijo menor.

Tras su victoria, El Canelo festejó con su familia en Miami donde se le vio muy alegre disfrutando con los suyos. Aprovechando esta reunión sus seres queridos, el boxeador posó al lado de Emily en una foto que acompañó de la frase: “Mi niña grande”, leyenda a la que le agregó varios emojis de happy face con ojos de corazón. Por primera ocasión, el pugilista etiquetó a su hija quien en esta red social cuenta con apenas 230 seguidores debido a que su perfil es privado, un gesto con el que queda claro que prefiere vivir alejada de los reflectores y de la popularidad de su papá. Como foto de perfil, Emily cuenta con una imagen captada realizado el deporte que ha estado practicando los últimos años: la equitación.

Aunque es muy discreta con sus logros, en agosto pasado, El Canelo Álvarez compartió orgulloso el triunfo de Emily en una competencia en los circuitos ecuestres, donde la joven de 13 años de edad ya ha comenzado a experimentar sus primeros éxitos: “Felicidades mi hija hermosa”, escribió el boxeador como descripción de una imagen en la que se le ve usando su vestuario para montar y acariciando a su caballo quien luce un moño verde que evidenció su victoria. Emily no es la única amazona de la familia, aunque es muy pequeña, la pequeña María Fernanda, hija de El Canelo y Fernanda Gómez, también toma clases de equitación y sigue los pasos de su hermana mayor.

Fue con Emily con quien El Canelo debutó como papá hace más de 13 años cuando él tenía apenas 17. Desde que la niña era muy pequeña estuvo al lado de su papá en el ring, prácticamente ha sido testigo de las peleas más importantes de su papá y ha visto cómo se ha convertido en el mejor del mundo. En agosto pasado, a través de Instagram se filtraron algunas imágenes del espectacular cumpleaños que el boxeador le preparó a su hija mayor, aunque él no publicó nada, en el pasado sí lo ha hecho, como cuando, en 2018, Emily hizo su Primera Comunión en Guadalajara. En aquella ocasión, El Canelo posó con la entonces niña quien guarda un gran parecido con él.

El Canelo, orgulloso de sus hijos

Si como boxeador es bueno, como papá El Canelo también es un campeón. En su historia de éxito sus hijos son un factor primordial y aunque no es aficionado de exponerlo en redes sociales, sí ha tenido varios guiños con ellos. A finales de enero pasado, el boxeador compartió una imagen al lado del más pequeño, Saúl Adiel, quien en septiembre próximo cumplirá tres años de vida. En la imagen, no sólo presumió lo mucho que ha crecido el niño, también lo vemos sobre el ring listo para entrenar. En 2019, el pugilista concedió una entrevista a Adela Micha habló de si quiere o no que su hijo continúe con su legado en el boxeo: “La pregunta es si, ¿me gustaría que mi hijo se dedicará a esto? Yo en lo personal diría que no porque el deporte del boxeo es muy difícil y a mí no me gustaría, pero está lo que a él le guste”, confesó en aquella conversación.