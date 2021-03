En plena recuperación, Galilea Montijo recibe una especial sorpresa de sus compañeros de ‘Hoy’

Fue el pasado lunes, 23 de febrero, cuando la ausencia de Galilea Montijo en el programa Hoy alarmó a sus seguidores quienes se preguntaban, ¿dónde está? Fue justo durante la emisión de ese día que la conductora anunció, a través de un enlace desde casa que había dado positivo a Covid-19, por segunda ocasión. Recordemos que, en noviembre de 2020, la tapatía ya se había enfrentado al virus, una situación de la que afortunadamente salió vencedora; sin embargo, se sumó a la lista de personas que han tenido que lidiar nuevamente con esta enfermedad, como Ariadne Díaz quien, hace unas semanas, también volvió a dar positiva a la prueba, aunque por fortuna ya se encuentra bien.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con el objetivo de hacerse presentes y mostrarle su apoyo a la conductora, Andy Escalona, Marisol González, Lambda García, Martha Figueroa y hasta la productora Andrea Rodríguez acudieron al domicilio de Montijo para sorprenderla en medio de su convalecencia. Con globos, pancartas y la mejor actitud, sus compañeros de trabajo llegaron a su domicilio, respetando los protocolos de sanidad, razón por la cual solamente vieron a Galilea desde el balcón de su casa donde también vimos al pequeño Mateo quien, lamentablemente, en esta ocasión también se contagió. Aunque tenía toda la intensión de asistir, Andrea Legarreta se disculpó públicamente con Galilea por no acudir: “Yo te mandé cartita porque no puedo”.

VER GALERÍA

La sorpresa fue compartida con el público de Hoy a través de una cápsula donde vemos a Galilea enviándoles unas palabras: “Gracias. Los amo, gracias por la sorpresa, los extraño”, comentó al mirarlos desde su balcón. La conductora confesó que aunque ya se siente bien, todavía tienen algunos malestares: “Bien ya, dolorcito, pero x, ya me dijeron que me pusiera a caminar. Ya, ya me quiero salir, los extraño”. Los compañeros del programa le preguntaron a Mateo cómo se encontraba y él sin pensarlo dijo: “¡Bien!”, Montijo incluyó a la contestación de su hijo: “Ya a él ya le urge salir”.

A través de Instagram, Galilea Montijo compartió el clip de la sorpresa y agradeció de nuevo a sus compañeros de emisión por haberse tomado el tiempo de visitarla y hacerla sentir especial: “Gracias por mi sorpresa. Gracias por tanto apapacho para mi alma. Gracias a toda la producción y técnicos por sus mensajes, espero ya salir de este mendigo Covid que tanto daño ha hecho. Los amo”. Aunque se mostró muy recuperada, la tapatía y su hijo continúan esperando indicaciones del médico para ser dados de alta. Tras su primer contagio, Galilea continuó cuidándose; sin embargo, el virus entró a su casa no por su trabajo en los foros.

VER GALERÍA

¿Cómo se contagió de nuevo?

Según contó Galilea en Hoy, en esta ocasión, el contagió no ocurrió en Televisa, como la primera vez: “Este fin de semana me avisan dos personas que trabajan directamente conmigo que se habían sentido mal desde el viernes, el sábado se hicieron la prueba, salieron positivos y automáticamente ahí mismo pedimos el laboratorio. Lunes 7 am, yo ya estaba arriba de la camioneta, llegó el laboratorio y dije: ‘Ya de una vez me lo hago’”, explicó. La conductora ya no acudió al programa para realizarse la prueba y descubrir que nuevamente era positiva a Covid-19 y su hijo Mateo, también: “Me asusté porque le dio tres veces (la fiebre), se le subió la temperatura y como está durmiendo conmigo, las tres veces por supuesto me levanté. Como buen niño ahorita ya anda queriéndose salir al jardín y ya saben”, contó. Por fortuna, ya que han pasado los días, ambos se encuentran en franca recuperación.