Sofía Rivera Torres aclara si deja o no su programa por su llegada a las telenovelas Después de que anunció su próximo debut en las telenovelas, los rumores sobre su salida de Imagen Televisión no se hicieron esperar

Tal como lo prometió, este fin de semana Sofía Rivera Torres realizó un Live en su cuenta de Instagram para dar detalles de cómo le llegó la oportunidad de formar parte de Si nos dejan, proyecto que marca su debut en las telenovelas. Tras hacer oficial su ingreso a Televisa como parte del elenco de esta producción que será protagonizada por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas, la conductora se convirtió en tendencia con notas relacionadas a su posible salida de Imagen Televisión donde actualmente participa en el programa ¡Qué importa!, emoción en la que comparte créditos con su esposo, Eduardo Videgaray, quien durante el Live con sus seguidores estuvo realizándole varias preguntas como la más esperada: “¿Que te vas de ¡Qué importa!?”, la cuestionó el presentador.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Impresionada por la cantidad de mensajes que le hicieron llegar queriendo conocer si permanecerá o no en el programa nocturno, Sofía le contestó a Eduardo: “¿Tú sabías?, Yo tampoco sabía, yo tampoco estaba enterada, pero no”. La presentadora continuó mencionando la lista de rumores que comenzaron a correr luego de que anunció su ingreso al melodrama: “Que me voy de ¡Qué importa!, que me voy de Imagen Televisión, que siempre he soñado con hacer telenovelas: ninguna de esas cosas son ciertas”, dijo tajante. Una vez que aclaró que no se va del programa, contó que tuvo la fortuna de poder empatar estos proyectos: “Las cosas sea acomodaron para que yo pudiera estar ahí. Estoy muy contenta de que arrancamos y muy agradecida con mi esposito”, comentó.

VER GALERÍA

Aunque se dijo muy agradecida de poder formar parte del remake de Mirada de mujer, desmintió que las telenovelas eran un objetivo que estaba persiguiendo: “Estoy muy emocionada de formar parte del elenco de Si nos dejan, pero les quiero decir que ninguna manera, yo siempre había soñado con hacer telenovelas eso está muy lejos de ser cierto. Actuar sí, sabes que siempre me ha gustado”, explicó. Sofía continuó revelando la poderosa razón por la que aceptó incursionar en una producción de este tamaño: “Más allá de que quiero que mi carrera siga creciendo aquí en México, también es por poner un pie en Estados Unidos que, como saben, allá nací, allá crecí, entonces dije: “¡Qué fregón poder trabajar en ambos países!”.

Cómo llegó el proyecto a sus manos

La emoción por anunciar que ingresaría a Si nos dejan tenía mucho que ver con la forma en la que esta oportunidad tocó a su puerta. Según contó en este Live, la producción de la telenovela fue quien la buscó a través de su cuenta de Instagram donde le informaron que querían realizarle un casting, una petición que por un momento pensó no era algo serio: “En diciembre me llega un mensaje en Instagram de una chavita, que me dice: ‘Oye Sof, fíjate que te queremos hacer casting’”. Aunque dudó de la veracidad el mensaje, animada por Eduardo realizó las pruebas: “Ya luego te enterarás para qué era el casting y me dijo: ‘En el peor de los casos alguien tendrá un video tuyo diciendo cosas’”, recordó.

VER GALERÍA

Tras realizar la prueba, Sofía comenzó a recibir toda la información del proyecto y descubrió que se trataba de una producción muy grande que no sólo se transmitirá en nuestro país, sino que también en Estados Unidos a través de Univisión: “Hice el casting y ya que lo había hecho me explicaron de qué se trataba el proyecto, se me hizo super interesante”. Tras obtener el papel, Sofía quiso indagar cómo fue que pensaron en ella para este papel: “Hace como tres años yo había hecho casting para otra cosa y resulta que algunos de los productores me pidieron, dijeron: ‘Esta es la persona que yo quiero para este personaje’”, comentó asegurando que aquel casting que realizó en el pasado fue el que le abrió las puertas.