Ariadne Díaz rompe el silencio y revela por qué salió de la serie Malverde: El Santo Patrón

Tras varios días de incertidumbre, Ariadne Díaz rompió el silencio en torno a un tema que acaparó la atención entre sus fanáticos; el de su salida de la serie televisiva Malverde: El Santo Patrón, una historia de la cadena Telemundo en la que compartiría créditos con Fernando Colunga, quien de igual manera tomó la decisión de dejar el proyecto por motivos personales. Con la sinceridad que la caracteriza, la guapa actriz habló de la situación a través de una transmisión en vivo, revelando que incluso había tenido algunas lecturas del guion con el galán de telenovelas. Sin embargo, las cosas marcharon de manera distinta de un momento a otro, por lo cual no dudó en dar el siguiente paso, postergando un tiempo más su regreso a la pantalla chica.

Sin más rodeos, Ariadne despejó las dudas de una de sus seguidoras, quien directamente quiso saber por qué salió de la serie Malverde, luego de que su nombre sonara como una de las grandes cartas que esta producción incluiría entre su reparto. “Pues porque en ese momento, mi querido Fernando Colunga, con quien tuve el honor de tener varias lecturas, y que me hubiera encantado que se concretara el proyecto, ya no continuó más por razones personales. Entonces cuando yo no sabía quien iba a ser el protagonista, decidí también bajarme del barco, esa es la realidad…”, explicó la intérprete en sus redes sociales, espacio en el que suele poner al tanto a sus fans de todo lo que acontece en su vida.

A lo largo de charla, Ariadne fue muy puntual con sus palabras, destacando lo importante que fue para ella en su momento tener claridad de la circunstancia, algo que generó incertidumbre luego de que se confirmara la salida de Colunga, quien al igual que ella haría su gran regreso a las pantallas. “Ahora creo que ya está definido quién va a ser (el protagonista). Pero bueno, en aquel momento no y era todo como muy incierto y realmente esa fue la decisión. Me hubiera encantado estar, pero sí, entrar a un proyecto con ojos cerrados de no saber quién va a ser tu compañero, sobre todo que no es tu compañero protagonista, que es ‘el protagonista’ de un proyecto tan grande y tan importante y que todo el peso del proyecto recae sobre él. Cuando pasó esto fue para todos nosotros como ‘¡Guau! No, ¿Cómo?’…”.

La importante promesa de Ariadne

Con varios años de experiencia en la actuación y una prometedora carrera que la ha convertido en una de las figuras más queridas entre el público, Ariadne tiene muy presente el rumbo que desea seguir en el terreno profesional, una manera de pensar con la que pudo guiarse frente a los cambios suscitados en la producción de Malverde, según explicó a lo largo de la plática. “Ante la incertidumbre decidí no estar más, es algo que siempre me he prometido a mí misma, no estar en un proyecto en el que no me siento cómoda. Vamos, en muchos sentidos, pero uno de ellos es tener la información completa…”, afirmó.

Recordemos que fue en 2018 cuando Ariadne tomó la decisión de hacer una pausa en la actuación, tras protagonizar la telenovela Tenías que ser tú, en la que además compartió créditos con el actor Andrés Palacios. Desde ese entonces, sus fans han esperado ansiosos el regreso de la estrella a las pantallas, quien ha permanecido enfocada en otros proyectos y en su familia, entregada por completo a su faceta como mamá del pequeño Diego, una dicha que comparte con su guapo esposo, Marcus Ornellas, quien le ha brindado todo su respaldo de manera incondicional.

