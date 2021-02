Fátima Molina: 'No me pienso quedar callada ante este tema que me parece gravísimo' La actriz reconoció que varios de sus detractores le han vuelto a escribir reconociendo su error

Con toda transparencia, Fátima Molina ha expresado el efecto tan significativo que ha tenido su potente mensaje, en el que se manifestó en contra de quienes han hecho señalamientos sobre su aspecto físico. Recordemos que tales rumores, señalaban que por esa razón la telenovela que protagoniza, Te Acuerdas de Mí, había tenido bajos niveles de audiencia, una circunstancia que ha sido echada por tierra incluso por quien encabeza ese proyecto, la productora Carmen Armendáriz. De esta manera, la actriz pone en alto el gran apoyo que ha recibido a lo largo de estos días, en los que no ha dudado en hacer públicas sus reflexiones, mismas que asegura han logrado llegar a otras personas, dando valor al hecho de alzar la voz.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

En entrevista con Paola Rojas, la estrella confesó qué fue lo que ocurrió luego de romper el silencio a través de las redes sociales, cuando se tomó el tiempo para responder a una publicación en la que se vinculó su nombre. “La verdad frenó en un gran porcentaje los mensajes de odio, los mensajes discriminando, los mensajes culpándome, bajó en un altísimo porcentaje, y los mensajes de apoyo y de identificación también crecieron muchísimo…”, explicó la intérprete, orgullosa de que sus acciones tuvieran un impacto favorable entre varios de los usuarios.

Durante la charla, Fátima también habló de la amabilidad con la que se han dirigido a ella varios de los usuarios, quienes en algunos casos, afirma, han meditado sobre su comportamiento, reconociendo su error y el impacto de sus acciones. “Hay mensajes que valoro muchísimo ahora, que son de gente que me escribe y me dice: ‘Fátima, yo sí te critiqué, yo sí te escribí una serie de barbaridades, y con todo eso que pasó, y viendo los comentarios e informándome, me arrepiento, creo que lo hice muy mal’. Para mí ahí está el valor también ante esta situación…”, comentó la estrella de telenovelas.

VER GALERÍA

Enteramente motivada

A pesar de lo complicado que suele ser enfrentar las críticas, Fátima está dispuesta a alzar la voz siempre que sea necesario, segura de sí misma y de que con sus palabras pueda dar pie a un cambio en la manera de pensar de los otros. “Yo me siento orgullosa de ser mexicana, nunca ha sido un impedimento para mí mi aspecto ni mucho menos… por eso lo especifiqué, no tenía ni idea de que me culpaban a mí, pero si me tocó ahora así pues no lo sé, creo que no me pienso quedar callada ante este tema que me parece gravísimo. Hay gente que entendió el trasfondo de mi mensaje, hay gente que no, pero me queda claro que es la mayoría quien lo ha hecho, y con eso me estoy quedando. No sabía que iba a ser así de positivo y creo que eso también es muy valioso…”, apuntó.

Fátima también hizo énfasis en el respeto que debe existir entre unos y otros, un aspecto en el que lo físico no debe imponer ninguna barrera. “Creo que tú puedes criticar lo que tú quieras en la vida, como figuras públicas estamos expuestas a nuestro trabajo, a los tonos que utilizamos, a mil cosas, pero el aspecto físico, con lo que uno nace, el color de piel, unos somos más morenos que otros, no te va a hacer más ni menos que una persona y tampoco puedes culpar a una persona por cómo naciste. Me pareció muy grave y por eso contesté en ese momento…”, comentó la estrella, quien hoy mantiene firme su postura, mientras cuenta con el respaldo de sus compañeros del medio, entre ellos Gabriel Soto, con quien comparte créditos en Te Acuerdas de Mí.

VER GALERÍA