Fátima Molina vuelve a alzar la voz contra sus detractores: ‘Me gusta lo que soy’

Frontal, sincera y con la valentía que muestra al interpretar a Vera, la protagonista de Te acuerdas de mí, Fátima Molina se dirigió a sus detractores durante la primera entrevista que concede tras los rumores que la señalaban como la responsable de los bajos niveles de audiencia del melodrama. Si bien, el pasado fin de semana ya había recurrido a sus redes sociales para tocar este tema, en esta ocasión, la actriz habló para el micrófono de El Gordo y la Flaca sobre los ataques de los que ha sido objeto en los últimos días, situación por la que han salido en su defensa su compañero Gabriel Soto y hasta la productora de la telenovela Carmen Armendáriz.

Consciente de que la exposición que da la televisión abierta tiene un precio, Fátima quiso dejar claro que no permitirá que se le juzgue por su físico y no por su talento. Se dijo sorprendida de que, en esta época, se siga discriminando a las personas por su apariencia: “De mucho odio, muchos comentarios ofensivos y muy crueles, entonces ahí es cuando digo: ‘A ver, espérame, ¿qué está pasando?, por qué el tipo de comentarios’. Me parece que en este 2021 no está en tela de juicio. Uno puede criticar, opinar de lo que uno quiera de, si el personaje no me gusta, si la historia no me gusta, si no me gustaron los pantalones que te pusieron, si no me gustaron cómo te peinan”, señaló.

Continuó asegurando que está dispuesta a aceptar todos los comentarios referentes a su trabajo como actriz, pero no a aspectos tan lejanos a su trabajo como su físico: “Yo sabré si cambio mi manera de actuar, yo sabré o no si me gusta por dónde estoy llevando la línea, lo que tú quieras. El punto de esto y lo grave es que me parece que toda la gente, al leer esta nota, donde se está juzgando un éxito o un fracaso por el aspecto físico, no está a discusión y no es un punto a tocar y genera más odio”, comentó contundente. Siguió dejando claro que ella nunca ha tenido este tipo de inseguridad: “Te voy a ser muy sincera, siempre he creído en mí y me gusta lo que soy y me gusta cuando me veo al espejo”.

En esta entrevista también participó su co-protagonista, Gabriel Soto quien en días pasados ya había salido en su defensa asegurando que era una gran compañera. Reiterándole su respeto y admiración, Soto dijo: “Lo que sucedió con Fátima, hasta cierto punto, es señalar, crear juicios y discriminar, de cierta manera, no hay que ser cobardes, porque finalmente yo estoy seguro que, el 99.9% de las personas que hacen ese tipo de comentarios agresivos en Instagram, no lo dicen de frente porque no tienen los pantalones, ni el valor, de hacerlo y que no se escuden en un teléfono o en una computadora!, dijo tajante.

El gran apoyo a Fátima

Como existe gente que la ha estado criticando en redes, también existe otro sector que la apoya incondicionalmente. En el medio del espectáculo han sido varios los colegas de la actriz que han recurrido a sus redes sociales para expresarle su apoyo como Fernanda Castillo, Sebastián Rulli, Andrea Legarreta y la misma Carmen Armendáriz quien en estos días ha estado hablando con los medios para defender a su protagonista, una mujer a quien asegura admira por su inteligencia y gran talento. La productora aseguró que la actriz no sólo cuenta con el respaldo de sus compañeros, también de la empresa: “Ella se acepta como es, yo la acepté como es y Televisa la aceptó como es. O sea, yo no tomo las decisiones. Televisa me dijo ‘Órale, arriesguémonos’ y pues va”, comentó en entrevista con Javier Poza.