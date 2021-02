¡Ya sabemos cómo se va a llamar! Alejandro Fernández revela el nombre de su nieta

La familia Fernández atraviesa por un momento muy especial debido a la dulce espera del primer hijo de Camila Fernández y Francisco Barba, una niña que según contó el matrimonio, en exclusiva para ¡HOLA!, nacerá en abril. La noticia del nuevo integrante del clan no sólo tomó por sorpresa a los fans del clan, también a Alejandro Fernández, el padre de la novia quien, hace unos días, se sinceró, en entrevista para Univisión, sobre su próximo debut como abuelo: “Yo ahorita, la verdad es que estoy feliz, muy, muy feliz. La veo a ella feliz, la veo realizada y muy contenta”, comentó visiblemente emocionado.

Tras hacerse público el embarazo de Camila, Alejandro Fernández se ha mostrado muy abierto a la hora de hablar del tema, incluso ha mostrado su lado más tierno pues tal como lo posteó el día en que su hija lo dio a conocer, está ansioso por conocer a su nieta: “No puedo esperar para gozar, día con día, el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano”, escribió el cantante a principios de febrero. En un post donde también se dijo feliz por comenzar a escribir sus primeras memorias como abuelo: “Les informo que es uno de los días más felices de mi vida, porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción”.

En ese sentido, esta mañana, Alejandro Fernández concedió una entrevista con Joaquín López-Dóriga, al lado de Cristian Nodal, para promocionar la canción Duele. Casi al final de la conversación, el periodista le preguntó a El Potrillo sobre su próximo debut como abuelo a lo que respondió con un: “¿cómo ves?”, el cantante continuó confesando que, de primer momento, la noticia, lo cimbró: “Así es mi querido Joaquín, fue un momento muy difícil cuando me dieron la noticia porque no lo esperaba, se me hizo que estaba muy chiquita mi niña”, reconoció.

Alejandro siguió la conversación revelando varios detalles de cómo esperan a su nieta, como el nombre de la niña y que esta tarde la vería por primera ocasión a través de un ultrasonido: “Justo hoy me voy a ir a ver a Cayetana, se llama la niña, y voy a ir a verla por primera vez en el eco”. A unas semanas de que la pequeña llegue al mundo, el cantante reconoció que ya cuenta los días para tenerla entre sus brazos: “¡Qué emoción! La verdad estoy muy emocionado y esperándola ya, está a punto de turrón”, reveló mientras el periodista le hablaba sobre el sentimiento que se experimenta cuando, por primera ocasión, se escucha el corazón de un nieto.

Alejandro y el apoyo incondicional a los suyos

En esta conversación, el intérprete de Me dediqué a perderte admitió que, aunque al principio tuvo que tomarse un tiempo para asimilar la noticia, en cuanto vio la felicidad de su hija, decidió sumarse al festejo en torno a este nacimiento: “Ellos como que ya lo tenían muy decidido y ya sabes, cuando a alguien se le mete en la cabeza algo, aunque me parara de cabeza no los iba a hacer cambiar de opinión, entonces lo que hice fue estar con ellos y apoyarlos”. Alejandro también habló de cómo se encuentran sus papás, don Vicente Fernández y doña Cuquita: “Mi papá no sale del rancho, ya sabes allá hace su vida. Tenía como tres meses que no los veía y hace una semana los vi y me dio mucho gusto verlos, están muy bien, están muy sanos”, finalizó.