María Levy confesó que por más de una década lidió con trastornos alimenticios

Con su talento como carta de presentación, María Levy, hija mayor de la fallecida Mariana Levy, está construyendo su carrera como fotógrafa, una faceta que comparte con sus seguidores en Instagram, quienes son fans de sus artísticas instantáneas. Aunque es muy buena detrás de su cámara, pocas veces la joven de 24 años de edad realiza dinámicas con sus fanáticos con quienes se confesó esta semana. A través de una ronda de preguntas y respuestas en esta red social, la primogénita de Ariel López Padilla respondió todos los cuestionamientos de que sus seguidores que querían saber qué opina su abuelita, Talina Fernández, de su Onlyfans, cómo se lleva con Ana Bárbara y además, se sinceró y confesó que, por más de una década, luchó contra trastornos alimenticios.

Con la transparencia con la que ha conquistado a sus seguidores en esta red social, la fotógrafa reconoció que, en el pasado, lidió con varios trastornos alimenticios: “Como 10 años de trastornos alimenticios, muy fuerte, no es algo que se quite por completo, pero se logra sanar, pero hoy me siento muchísimo mejor conmigo, con mi cuerpo y con mi ser”, comentó en una de sus historias. Aunque reconoció que estas conductas no desaparecen, aseguró que en los últimos años ha estado trabajando muy duro por sanar su cuerpo y mente: “Es una chambota, primero que nada, es reconocer que estás en un proceso de sanación y ser super amoroso, paciente y compasivo contigo y con tus procesos”. La joven reconoció que, en un futuro, le gustaría ayudar a personas que lidian con este tipo de problemas: “Siempre digo que, si tuviera un poder, sería sanar corazones, todavía no sé muy bien cuál es el camino, pero me gustaría poder ayudar a todo el mundo a sanar”.

Cuando María tenía 9 años de edad atravesó por el duelo por la repentina muerte de su mamá, un acontecimiento que, según dijo marcó su vida: “De niño es muy complicado porque no lo entiendes, en mi caso, siempre fue algo más fácil evadirlo que sentirlo, porque es algo tan incomprensible y tan doloroso que dices: ‘No’. Pero creo que lo más importante en esta vida es sentir, hay cosas que están fuera de nuestro control y que nos duelen y que no pedimos vivir, pero al final es parte dé, la vida es el balance entre sostener algo y dejarlo ir”, comentó el año pasado en entrevista de Ventaneando donde también habló de cómo le encontró el lado positivo a esa situación.

María reconoció que a pesar del dolor que experimentó con la partida de su mamá, pudo sanar y ha podido seguir adelante: “Yo creo que lo que me tocó es algo que tiene su complejidad, pero lo agradezco muchísimo porque me hizo ser muy fuerte, me hizo saber qué es el amor incondicional, querer honrar a mi mamá todos los días de mi vida a valorar a las personas que tengo cerca”, reconoció la joven. Aunque María perdió a su mamá muy joven, tuvo la fortuna de ser adoptada por Talina Fernández, su abuela materna, con quien vivió hasta que tuvo 18 años, edad a la que se independizó y comenzó a explorar su faceta como fotógrafa.

Talina, su mejor amiga

Además de la ronda de preguntas y respuestas, esta semana, María Levy apareció en el programa Sale el sol donde, en la sección Trapitos al sol, habló de cómo es Talina como abuela: “Es la más consentidora del mundo, la más platicadora, me encanta llevar a mis amigos a que la conozcan porque la presumo demasiado. También tiene el carácter muy fuerte, es mi cómplice, le cuento todos mis secretos. Es la más apapachosa y la más amorosa del mundo”. Levy compartió con los conductores el consejo más importante que la Dama del buen decir le ha dado: “Un día le dije: ‘Oye Babi, para ti, ¿qué es el amor incondicional?’ y me dijo: ‘Amor incondicional es cuando amas a alguien que se tiene que ir y le compras unos tenis para que camine mejor’”, narró.