Por primera vez, Eduardo Capetillo habla del contagio de Covid de su hija Ale

Desde el día en que Ale Capetillo aterrizó en España, en donde radica de manera temporal por motivos profesionales, no ha dejado de poner al tanto a todos sus seguidores de cómo marchan las cosas por aquel país. Sin embargo, en medio de la felicidad que esto le provoca, tuvo que enfrentar una situación de salud, tras dar positivo a Covid-19. Afortunadamente, la joven ha logrado recuperarse y pasar la página de este episodio, que resultó un tanto difícil para ella, pues físicamente se encuentra lejos de casa y de su familia. Sin embargo, sus seres queridos nunca se apartaron de su lado, apoyándola de manera incondicional a la distancia, tal cual lo ha revelado recientemente Eduardo Capetillo, quien por primera vez habló de la manera en que él y su esposa, Biby Gaytán, vivieron esos instantes, refugiados en la fe y confiando en que todo marcharía por buen camino.

Con la transparencia que lo caracteriza, Eduardo dio detalles de cómo fue para él enterarse que su hija había dado positivo a la enfermedad, un episodio en el que fue imprescindible la red familiar que los Capetillo tienen por aquel país. “Efectivamente, mi hija Alejandra dio positivo ya estando en Madrid, España, lo cual de entrada me preocupó muchísimo. Pero bueno, como tenemos familiares también en España y está con un grupo de amigos sensacionales la arroparon mucho…”, contó el intérprete en entrevista con el programa televisivo De Primera Mano, espacio en el que además contó cuáles fueron algunos de los síntomas que tuvo la joven. “Afortunadamente lo mejor de todo es que los síntomas no fueron graves, atravesó por el periodo de la enfermedad, y lo pasó muy bien, no pasó a mayores, fueron dolores de cabeza, fiebres, dolor de cuerpo y cansancio, pero ya salió y está muy bien gracias a Dios…”, explicó.

El también actor ahondó en sus palabras para compartir que él y su esposa Biby se refugiaron en la fe, manteniendo siempre una actitud de lo más positiva, un rasgo que distingue a cada uno de los integrantes de su familia, quienes siempre han permanecido muy unidos. “Como padres, cómo vivimos la situación; preocupados, angustiados, pidiéndole mucho a Dios que la cuidara. Estuvo muy bien acompañada, tienen excelentes amigos y familiares allá en España…”, compartió de lo más tranquilo a lo largo de la charla.

Su reflexión sobre el confinamiento

A pesar de la difícil circunstancia que se vive por la pandemia, Eduardo Capetillo ha reflexionado sobre este instante, que sin duda interfiere en las dinámicas familiares, en específico por el confinamiento que se debe seguir mientras prevalezca este problema de salud. “No somos ningunos seres diferentes a ningún otro, nos ha afectado de la misma manera el estar confinados, tener que dejar de hacer nuestra vida cotidiana, nuestros hábitos y mantenernos tranquilos y en casa…”, explicó.

En otro momento el intérprete hizo énfasis en cómo ha sido emocionalmente para él procesar este instante, una perspectiva tan personal de la que habló con total claridad, dando muestra de la madurez y la firmeza con la que asume su presente. “Yo hablo de mí, no me gusta ni siquiera de los miembros de mi familia porque me parece que de eso deben de hablar ellos…”, apuntó. “Lo he vivido con mucha paz, con mucha tranquilidad y con mucho entendimiento de que es un principio de realidad nuevo que nos plantea el universo, y que la mejor manera de enfrentarlo es con paz interior…”, dijo.

