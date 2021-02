Tras despedir al actor y a su papá, el hermano de Rodrigo Mejía, da positivo a Covid-19

Durante las últimas semanas la familia del fallecido actor Rodrigo Mejía se ha enfrentado, no sólo a la muerte del actor, también despidió al papá del histrión, don Salvador Mejía Contreras. Tras la doble pérdida, ahora, otro integrante del clan se encuentra luchando su propia batalla contra el Covid-19, se trata del hermano del actor, Salvador Mejía quien a través de su cuenta de Twitter dio a conocer que estará en aislamiento siguiendo el protocolo tras un contagio, en este mensaje, también contó que lleva más de un mes sin poder regresar a su casa para reunirse con su esposa. Apenas ayer, Gaby Crassus, esposa Rodrigo Mejía, lo recordó en Instagram a dos semanas de su partida con un par de fotos y unas líneas en el que expresó lo mucho que lo echa de menos.

Después de despedir a su padre y a su hermano, ahora, el abogado Salvador Mejía se encuentra lidiando con el virus que, en el caso de su familia, ha dejado perdidas irreparables: “Este virus nos destroza a diferentes niveles”, escribió en Twitter, misma red social donde hace unas horas dio a conocer que comenzará con un nuevo período de confinamiento: “Salí de mi casa hace 30 días para ir por los cuerpos de mi padre y de mi hermano, hoy finalmente pude ver a mi esposa por unos minutos desde mi carro antes de aislarme por unos días”. Tras dar a conocer la noticia, Salvador Mejía se enfocará en recobrar su salud y vencer a este virus.

En los últimos días, había estado compartieron en redes imágenes de su padre y de su hermano, a quienes les prometió en una de sus publicaciones, que trabajará para mantener el legado de amor que dejaron: “La historia detrás de esta foto es de lo más hermoso que he visto hoy. Reconstruiré esta familia, no tengan la menor duda. Hasta siempre papá, hasta siempre hermano”. También compartió con sus seguidores el video del reportaje que el programa Ventaneando realizó durante la misa con la que despidieron a Rodrigo Mejía y donde él recordó a su hermano: “Tuve mis dudas, pero decidí compartir con ustedes esta nota sobre el fallecimiento de mi padre, don Salvador Mejía y de mi hermano, Rodrigo Mejía. Quiero que sean recordados con las sonrisas que inevitablemente, tenían para todos nosotros”, escribió.

Durante dicha entrevista, Salvador dijo: “Esta pandemia golpeó a nuestra familia en la parte más sensible. En pocos días perdimos a mi padre, don Salvador Mejía Contreras, y a mi pequeño hermanito, perdimos padres, perdimos hermanos, perdimos abuelos y todavía no sabemos cómo nos va a impactar esto”, comentó el abogado. Fue el pasado 12 de febrero cuando dio a conocer la doble pérdida que sufrió su familia: “Con profundo dolor les comparto que, tanto mi padre, con Salvador Mejía, como mi hermano, Rodrigo Mejía, fallecieron. Las palabras repletas de amor serán un buen comienzo para sanar nuestros corazones y comenzar a reconstruir nuestra familia”.

El duelo de su cuñada, Gaby Crassus

En aquel reportaje de Ventaneando también apareció Gaby Crassus, esposa de Rodrigo quien en los últimos días ha recurrido a Instagram para compartir con sus seguidores fotos y textos dedicados al actor, con quien tuvo dos hijos, Matías y Mateo: “Duele en el pecho, en las entrañas, en los huesos, duele en el alma y no puedo respirar, pero sé que aquí estás conmigo, con nosotros. Amor abrázame y no me sueltes. Te amo Ro, un día a la vez”, escribió al inicio de la semana la conductora. En varios de sus post, Gaby ha dejado claro que a pesar del dolor, sacará adelante a sus hijos: “Amor dame fortaleza para seguir, por Matías y Mauro y ser la mamá que ellos necesitan y merecen”, escribió en el primer mensaje que dedicó a la memoria de Rodrigo.