Como pocas veces, Ludwika Paleta recordó el día en que nacieron sus hijos Bárbara y Sebastián

En medio de la pandemia, Ludwika Paleta consiguió uno de sus éxitos más importantes como actriz, el éxito arrollador que representó el estreno en Netflix de la serie Madre solo hay dos donde, con su personaje de Ana Servín conquistó a televidentes de todas partes del mundo. Tras anunciar que la serie tendrá una segunda temporada, Ludwika concedió una divertida entrevista a Fernanda Familiar donde, entre otras cosas, habló de cómo ha manejado el aislamiento, cómo grabó este proyecto bajo las reglas de la nueva normalidad y recordó el día en que sus pequeños, Bárbara y Sebastián, de tres años de edad, llegaron a este mundo.

Como pocas veces, Ludwika Paleta habló de sus pequeños, un tema que llegó a la conversación por la temática de la serie que tiene como premisa principal el cambio de unas bebés por equivocación: “Es una comedia, recordemos que es una ficción”, comentó Ludwika al ser cuestionada sobre si creía que este tipo de errores seguían ocurriendo, fue entonces que la actriz habló por primera ocasión del día en que sus mellizos llegaron a este mundo, un tema del que jamás había hablado públicamente: “Yo espero que ya no suceda. Mira, cuando nacieron mis hijos, la verdad, afortunadamente había una seguridad muy grande en el hospital. Desde que nacieron, yo me acuerdo que, ahí mismo, les pusieron las pulseritas, en fin, una serie de cosas, te estoy hablando de hace tres años”, dijo.

Recordemos que el segundo embarazo de la actriz fue muy discreto, de hecho, en esa época Ludwika Paleta apostó por vivir su feliz estado alejada de los reflectores, aunque, cuando nacieron, la historia cambió, pues fue ella quien los presentó en Instagram donde, aunque sí comparte fotos de los niños, siempre procura cuidar su identidad al no mostrar sus caritas. En esta charla, la actriz también habló de cómo ha manejado ella el confinamiento una temporada que se ha entregado por completo a su familia: “Fíjate que estoy bien agradecida, porque, si bien para todos ha sido un momento muy duro, creo que no la veíamos venir y ha sido un año lleno de pérdidas y muchas cosas que no nos esperábamos, también creo que ha habido muchas cosas buenas y hay que verlas y hay que aprender a reconocerlas”.

Entre las cosas buenas que resalta está el hecho de que por más de un año ha podido ver crecer a Bárbara y Sebastián, quienes la tienen encantada: “Yo he tenido mucho tiempo para mí, para mis hijos, eso no lo había tenido hace muchísimos años y éste fue como un momento forzado de estar con mis hijos, o sea, ahora yo no me imagino ahora que empiece a trabajar, cómo va a ser dejarlos tantas horas. Sobre todo, para mí, yo creo que una mamá contenta, más bien, una mujer contenta, es una mamá contenta”. Destacó que este tiempo también lo ha dedicado para poner orden en sus hábitos: “Cosas para mi salud, no cosas graves, ni demasiado importantes, simplemente una rutina de todos los días, sentir lo que es no estar corriendo de un lugar a otro, contestar llamadas, hacer entrevistas, maquillarte diario, pintarte las uñas, creo que hace 6 meses no me he hecho un manicure y me encanta”, comentó divertida.

La familia, su principal prioridad

Sobre cómo se encontraba su esposo, Emiliano Salinas y sus tres hijos, Bárbara, Sebastián y Nicolás, comentó: “Muy bien, contentos, como te decía hace rato, tranquilos, trabajando en las cosas que hay que trabajar, de adentro, esta pandemia nos ha ayudado a todos a vernos hacia adentro. He disfrutado a mi familia, a los que pueden estar cerca de mí”. La actriz reconoció que ella se siente muy cómoda con esta nueva normalidad: “A mí me gusta estar en mi círculo de gente y no soy demasiado, ni fiestera, ni parrandera, yo soy muy de mi familia. Me encanta cocinar, me encanta darle de comer a mi familia, eso he estado haciendo estos meses, disfrutar mucho a mis hijos y a disfrutar mucho a mi marido”, concluyó.