Ahora es Andrea Legarreta quien sale en defensa de Fátima Molina: ‘Es una pena’

Desde que comenzaron las grabaciones de Te acuerdas de mí, Andrea Legarreta ha estado muy presente en esa producción por una especial razón: su hija Nina Rubín. El debut de su hija en las telenovelas, en este proyecto, acercó a la conductora a todos los actores y el staff de esta historia que, en los últimos días, se ha visto envuelta en varios rumores, como el que apunta a que va a dejar el horario estelar, supuestamente, porque al público no le gustó la elección de Fátima Molina como protagonista. Este tema ha hecho que el nombre de la actriz acapare los titulares y varios compañeros de reparto, como Gabriel Soto y la propia Carmen Armendáriz, productora del melodrama, se pronunciaran al respecto, brindándole su apoyo incondicional a la actriz.

Siguiendo los pasos de Soto y Armendáriz, esta mañana, Andrea Legarreta habló durante un espacio del programa Hoy de estos señalamientos y lamentó que una persona tan talentosa y comprometida con su trabajo como Fátima Molina sea objeto de este tipo de señalamientos: “Es una pena, es lo que comentábamos, es una tristeza la forma en la que se le ha atacado porque, ahora resulta que, si no eres con ciertas características o porque a mí no me gustas físicamente, ¿te agredo?”, comentó indignada Legarreta quien durante sus visitas al set de grabación ha tenido la oportunidad de ver de cerca el talento de la protagonista.

Andrea continuó lamentando que existan personas que se dediquen a atacar: “O sea ya de verdad hay un sector en la sociedad que da mucha tristeza”. La postura de Legarreta fue apoyada por su compañero Arath de la Torre quien enlistó las cualidades de Fátima: “Hay mucho rencor, hay mucho odio y la discriminación no nos lleva a ningún lado, es más, nos divide. Además, está hermosa, está preciosa, talentosa”. Por su parte, Paul Stanley también se sumó a la ola de apoyo a la protagonista: “Rompe con los estereotipos que hemos estado viendo, no nada más en tele, en cine, en todos lados, ella es hermosa, talentosa y no se merece eso”, finalizó.

Los conductores de Hoy abordaron este tema luego de escuchar una entrevista con Carmen Armendáriz quien, nuevamente, alzó la voz y defendió a su protagonista: “Agredir así, me parece horrendo que sean tan vulgares, ahora con discriminación, ¿qué es esto?, ¿dónde estamos?”. La productora también habló de la parte positiva de esta situación que es el apoyo público de varios actores como Fernanda Castillo y Sebastián Rulli a Fátima: “Eso a mí me sorprende mucho y se los agradezco infinitamente y también conductores de televisión, de programas de espectáculos que también la apoyan, entonces, no es un mensaje menor, estás hablando de discriminación y eso es horrendo”, comentó la productora a las cámaras del matutino.

¿Qué dijo Fátima Molina?

Antes de que la productora y varios actores salieran en defensa de la actriz, Fátima alzó la voz y utilizó su cuenta de Facebook para hacerle frente a las críticas de las que fue víctima todo el fin de semana. Dando lecciones de valentía, la actriz escribió: “La verdad no tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela Te acuerdas de mí de horario esteral, como dicen que alguien comentó. No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy ‘muy mexicana’, no lo sabía”, publicó. Tras postear este mensaje, recibió el respaldo de su productora quien ayer, en entrevista con Javier Poza fue tajante sobre la elección de la protagonista: “Ella se acepta como es, yo la acepté como es y Televisa la aceptó como es. O sea, yo no tomo las decisiones. Televisa me dijo ‘Órale, arriesguémonos’ y pues va”, dijo.