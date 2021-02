Jimena Pérez revela que ella y Rafa Sarmiento han dado positivo a Covid-19

Casi con las maletas hechas para volar a México, Jimena Pérez, ‘La Choco’, tuvo que hacer cambio de planes de última hora, luego de que ella y su esposo, Rafa Sarmiento, dieran positivo a Covid-19. Tan sincera como siempre, la conductora de televisión compartió la noticia a través de un enlace con el programa Ventaneando desde Madrid, -ciudad en la que radica-, espacio en el que relató parte del proceso que ha vivido su familia a lo largo de estos días, enteramente enfocados en su recuperación. Por fortuna, la presentadora reveló que, a pesar de los síntomas leves, todos se encuentran bien en casa, en especial sus pequeños, Iker e Iñaki, asumiendo la circunstancia con total optimismo y siguiendo al pie de la letra las indicaciones médicas.

“Di positivo, familia, di positivo a Covid y pues se suponía que esta semana ya tenía que estar en México grabando, me tenía que ir a Monterrey, tenía que hacer varias cosas, les quería dar la sorpresa hasta de ir a visitarlos y ya no se pudo…”, dijo visiblemente tranquila. La Choco también aseguró que cada que viene a México suele realizarse una prueba, procedimiento que en esta ocasión también llevaría a cabo, sobre todo porque tenía deseos de celebrar los 90 años de su abuela. Sin embargo, algo la hizo sospechar de que las cosas no andaban bien, cuando ella y su esposo comenzaron a sentir algunos malestares. “Estábamos prácticamente asintomáticos, la semana pasada, el lunes 15 de febrero, Rafa y yo de repente amanecimos con un cansancio que afortunadamente los niños estaban de vacaciones… como si nos hubiéramos desvelado, nos sentíamos raros y mal…”, confesó.

Durante la charla, Jimena habló del instante que la puso en alerta, cuando al estar en su auto, Rafa notó la presencia de un fuerte olor, el cual ella no pudo percibir. “Me asusté porque no olí nada, entonces yo con los ojos de huevo le digo: ‘Rafa, no huelo nada’… al mismo tiempo me quedé en shock porque él me dijo: ‘¿Tendremos Covid? ¿Tendrás Covid?’… obviamente esa noche no dormí bien, estaba inquieta, estaba esperando los resultados al día siguiente, que efectivamente corroboraron que era positiva. Rafa se fue a hacer una prueba, se lo entregaron el sábado y también positivo…”, contó. Jimena también habló de cuáles han sido los síntomas que han tenido, y los cuales han ido desapareciendo con el paso de los días. “Afortunadamente lo hemos llevado relativamente normal, con pocos síntomas, dolor de garganta, picor en la garganta como si nos fuera a dar tos… unos dolorcitos de cabeza, yo sí perdí el gusto y el olfato, que ya estoy recuperando afortunadamente…”.

¿Cómo se encuentran sus hijos?

Jimena aseguró que tanto ella como Rafa se tomaron su tiempo para dar a conocer esta noticia, ante la incertidumbre que los invadió desde el primer momento. Así mismo, compartió cómo se encuentran sus pequeños, Iker e Iñaki, quienes por vacaciones no estaban asistiendo a la escuela. “A los niños no fue necesario hacerles la prueba, porque dan por hecho que si los papás son positivos lo más probable es que ellos también lo sean, y como de todas formas nos tenemos que confinar y encerrar toda la familia completa, ya no fue necesario… afortunadamente nosotros nos hemos sentido bien, ha sido llevadero todo esto, los niños están bien…”, aseguró. “Dimos parte al colegio, nos tenemos que encerrar 10 días nada más… a los 10 días en automático te dan de alta, sin prueba… el próximo martes los niños ya tendrían que regresar a la escuela…”.

Por ahora, Jimena y Rafa se mantienen confinados en su casa, agradecidos con todos los amigos que los han apoyado a lo largo del proceso, no solo dándoles ánimos, sino también llevándoles cosas del súper mercado, según contó. “Yo creo que la actitud es muy importante, y sobre todo darnos cuenta que somos privilegiados, que tenemos suerte… hay que agradecer a la vida que nos dio así, que estamos bien, que estamos juntos los cuatro…”, agregó.

