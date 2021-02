Sofía Rivera Torres anuncia su debut en las telenovelas, ¿en qué televisora va a trabajar?

Desde hace varios años Sofía Rivera Torres se ha dado a conocer por su trabajo como conductora de televisión. En los últimos meses, la hemos visto brillar, al lado de su esposo Eduardo Videgaray, en el programa ¡Qué importa! en Imagen Televisión, una faceta que desempeña muy bien; sin embargo, acaba de ingresar a un proyecto en el que va a poder explotar su otra pasión: la actuación. Después de varias semanas guardando el secreto, Sofía ha compartido con el mundo la noticia que la tiene muy emocionada. Luego de que Eduardo le dedicara un emotivo mensaje en Instagram: “Estoy súper orgulloso de ti @Sofiariveratorres. Que tengas todo el éxito del mundo”, la conductora compartió con sus seguidores cuál es el proyecto al que acaba de integrar y se trata, nada más y nada menos, de Si nos dejan, la telenovela que va a protagonizar Mayrín Villanueva y en la que también participará Elissa Marie, hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Después de la publicación de Eduardo, Sofía se sinceró con sus fanáticos y les contó: “Como les había dicho hace un tiempo me llegó un proyecto que me tiene muy entusiasmada, me tenía que esperar a que estuviera todo listo y en orden. Hoy fue mi primer día de grabación, así que ya, oficialmente se los puedo compartir”, explicó. La conductora continuó emocionada revelando que este proyecto se convertirá en su gran debut en las telenovelas: “¡Me buscaron para hacer mi primera telenovela!, así que, seré parte del elenco de la telenovela Si nos dejan que es producción de Televisa”, comentó emocionada la conductora quien aseguró la actuación es sin duda una de las actividades que más disfruta a nivel profesional.

VER GALERÍA

Sofía Rivera Torres se dijo muy feliz, no sólo de entrar a los melodramas, sino de hacerlo por la puerta grande, nada más y nada menos que en la Fábrica de sueños: “No saben qué fregón se sintió caminar por los pasillos de Televisa, hace unos días, como parte ya del talento de la empresa, porque había estado ahí antes, pero no como talento de la empresa, así que ya arrancamos con grabaciones, Si nos dejan”. Siguió hablando del privilegio que siente de poder formar parte de esta telenovela con mucha historia detrás: “Como muchas personas ya lo saben, es un remake de Mirada de mujer que fue super exitosos, así que es un honor formar parte del equipo”.

La conductora prometió a sus seguidores realizar un Live en Instagram, el próximo fin de semana, para narrarles cómo le llegó esta oportunidad: “Les quiero contar los detalles de cómo fue que me contactaron, porque fue súper extraño el proceso de casting, pero es un honor que me hayan considerado para el proyecto”. Comentó que la actuación es, sin duda, lo que más disfruta en esta profesión: “Por fin me toca hacer algo que amo, entonces, estoy muy entusiasmada, les quiero contar detalles, ya les iré contando poco a poco y conforme vayan avanzando las grabaciones, por lo pronto les puedo decir que, tanto en México, como en Estados Unidos nos van a poder ver, va a salir por canal de Las Estrellas y por Univisión”, dijo.

VER GALERÍA

Lista para brillar, ahora como actriz

Aunque en el pasado ya ha actuado en varias puestas en escenas y en algunas participaciones especiales, Si nos dejan se convertiría en su gran debut en una producción de este tamaño: “Es una experiencia bien padre esto que estoy viviendo, me encanta poder compartirlo con ustedes”, comentó entusiasmada. Por último, Sofía agradeció a todas las personas que le han deseado lo mejor en esta nueva etapa profesional: “Gracias a todas las personas que me han echado buena vibra, gracias a mi esposo que me echó de cabeza con su felicitación, pero fue algo muy especial y muy bonito de leer”, dijo sobre el arreglo de flores y el mensaje que Eduardo le hizo por su primer día de grabaciones.