Ana Bárbara reacciona al cariñoso mensaje de María Levy: 'Te amo más'

A través de su talento María Levy ha comenzado a ganar fama por su trabajo como fotógrafa, faceta que comparte con sus seguidores en Instagram, red social donde participó en una ronda de preguntas y respuestas en las que se sinceró y habló de temas tan personales como qué dice su abuelita, Talina Fernández de sus reveladoras fotos o de su relación con Ana Bárbara quien, durante el tiempo en el que estuvo casada con José María Fernández El Purri, no sólo construyó una relación de mucho cariño con sus hermanos, Paula y José Emilio Levy, hijos menores de la fallecida Mariana Levy, también la incluyó a su familia.

Después de que la joven revelara que tiene una estrecha relación con la intérprete de Bandido, asegurando que son muy cercanas: “Súper increíble, es mi Maye, la amo enormemente, es una bendición en mi vida, estamos en constante comunicación y nos tenemos tanto cariño”, comentó en una de sus historias. Esta respuesta conmovió a Ana Bárbara quien retomó la imagen de esta historia y la compartió en su cuenta de Instagram a modo de contestación: “Te amo más”, escribió sobre el video donde se ve a María hablando sobre el gran cariño que con mucha regularidad le profesan en redes sociales, pues las interacciones entre ellas son muy comunes.

La semana pasada, María Levy se convirtió en parte de la sorpresa que la producción del programa Tu casa en Telemundo, preparó para la visita de Ana Bárbara a la emisión. Con la simpatía que la caracteriza, la primogénita de Mariana Levy, le expresó a la cantante cuanto la quiere: “¿Qué te puedo yo decir que no sepas ya? Te amo sin control estoy agradecida con esta existencia por permitirnos coincidir y por darme una maestra de vida tan sabía, tan fuerte, tan amorosa, tan máxima, como eres tú. Espero verte prontito y darte los miles de millones de besos y abrazos que están pendientes. Te amo Maye”. Conmovida por las palabras de María, la cantante dijo: “¿Cómo le hicieron para encontrar a mi flaca?”. Contó que por el tema de la pandemia no se han podido reunir, pero confirmó que están en constante comunicación: “Te mando un abrazo mi niña hermosa, yo también te amo muchísimo”.

La otra sorpresa de María Levy

En esta dinámica con sus seguidores, María Levy reveló que no descarta incursionar, en un futuro, en la actuación: “No es algo que me llame la atención ahorita. A diferencia de antes, ya no estoy tan cerrada”, pero admitió que se siente mucho más cómoda detrás de cámaras. Aunque prefiera vivir alejada de los reflectores, cuando se trata de expresarle su cariño a sus seres queridos es la primera en aceptar grabar lindos mensajes como el que le envió a Ana Bárbara o como el que protagonizó esta mañana en Sale el Sol donde participó en la sección Trapitos al Sol para hablar del gran amor que le profesa a su Babi, como le dice a Talina Fernández: “Ella hacía travesuras conmigo”, confesó la fotógrafa quien confesó que aunque se llevan muy bien, la Dama del buen decir sí le ha regañado en varias ocasiones: “Las dos tenemos un carácter super fuerte, entonces nuestros agarrones de greñas sí eran duros, pero luego era regresar a nosotras con un amor gigantesco que nos hizo más fuerte”, comentó.

María continuó deshaciéndose en halagos hacía su abuela a quien describió como una Diosa y como su principal confidente en cuando a consejos de amores y consultas sobre sus novios: “La más linda, como que le encanta preguntarme todo el chisme y a la primera que le cuento es ella porque es la que tiene que saber. Me encanta que, desde el principio, me casa, me pone con hijos, me empieza ella a contar la historia de qué va a pasar en mi vida, o sea, es sensacional, es la mejor”. La fotógrafa aseguró que tras el sensible fallecimiento de su mamá quedó en las mejores manos: “Es una madre, una bendición del cielo, hermosa”. La joven finalizó contando dónde se encuentra: “Estoy en Tepoz, me vine un mes a desconectarme, está delicioso, estoy encantada”, reveló María.