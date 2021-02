¿Qué dice Talina Fernández de las reveladoras fotos de su nieta? María Levy responde

Como muy pocas veces, María Levy, hija mayor de la fallecida Mariana Levy, realizó una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram en la que se mostró más sincera que nunca con sus seguidores quienes la cuestionaron sobre varios temas, desde su relación con su abuela, la presentadora Talina Fernández, hasta el gran cariño que le tiene a Ana Bárbara. En esta conversación la joven de 24 años de edad confesó varios detalles de su vida, como que la convivencia con sus hermanitos, Julia y Sebastián, hijo de su papá Ariel López Padilla, le ha despertado el instinto materno o qué dijo su abuela sobre las fotos que comparte en su Onlyfans.

Comenzó desmintiendo que su abuela se haya enojado con ella por posar para las fotos que comparte en esa aplicación, todo lo contrario, aseguró que siempre ha contado con su apoyo: “Ese fue un chismesazo que se armó, pero no, para nada, mi abuela respeta mis decisiones y mi sentir”, comentó. La fotógrafa continuó asegurando que Talina es más que su abuela: “Tenemos la mejor relación, la amo, la admiro y la respeto muchísimo, incluso podría decir que es de mis mejores amigas. Te amo Babi”, dijo compartiendo una de sus fotos más recientes con la conductora de Sale el Sol. Sobre este tema, Fernández ya había dado su opinión y fue muy parecida a la de su nieta: “Yo no las he visto, la respeto profundamente. Tiene una clase María, como la tenía Mariana, como la tengo yo”, dijo la conductora el año pasado durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

María también fue cuestionada por sus seguidores sobre cómo era su relación con Ana Bárbara quien, además de crías a sus hermanos Paula y José Emilio, cuando fue esposa de José María Fernández El Pirru, también la trató como una hija más: “Súper increíble, es mi Maye, la amo enormemente, es una bendición en mi vida, estamos en constante comunicación y nos tenemos tanto cariño”, comentó. En ese sentido, hace unos días, María formó parte de una cápsula especial que le prepararon a la cantante durante su visita al foro del programa En casa con Telemundo, donde a través de un video le dijo: “¡Maye amada! Qué te puedo yo decir que no sepas ya, te amo sin control. Estoy gradecida con esta existencia por hacernos coincidir y por darme una maestra de vida tan sabia, tan fuerte, tan generosa, tan amorosa, tan máxima, como eres tú”.

Las confesiones de María Levy continuaron y reveló que, a diferencia de hace unos años, ahora no se cierra a la posibilidad de tener hijos, un deseo que le despertaron sus hermanitos Julia y Sebastián, los hijos que su papá, Ariel López Padilla, tiene con su actual esposa Paulina Mancilla: “Durante mucho tiempo fui hater y no quería tenería tener hijos, pero después, al convivir con mis hermanitos chiquitos me di cuenta de que soy muy buena con los niños y me encantan y aprendo demasiado”, comentó sobre su lado más protector que ha comenzado a experimentar con sus hermanos, con quien este fin de semana pasó hora de diversión.

María y su confesión más personal

En esta ronda de preguntas y respuestas, la joven, quien el próximo 18 de marzo celebrará su cumpleaños número 25, reconoció que en el pasado lidió con trastornos alimenticios, una situación con la que continúa trabajando: “Como 10 años de trastornos alimenticios, no es algo que se quite por completo, pero es algo que logras sanar y hoy me siento muchísimo mejor con mi cuerpo y con mi ser”, reconoció la fotógrafa quien en varias ocasiones ha invitado a sus seguidores a aceptarse tal y como son. Sobre cómo ha hecho para ganar seguridad y llegar a este momento de su vida dijo: “Primero que nada es reconocer que estás en un proceso de sanación y ser super amoroso, consiente y compasivo contigo mismo”.