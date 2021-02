La productora de Te acuerdas de mí sale en defensa de Fátima Molina: ‘Es una bajeza’

El nombre de Fatima Molina acaparó los titulares esta semana, luego de responder a las críticas tras el rumor que apuntaba a que la telenovela Te acuerdas de mí dejará el horario estelar debido al bajo nivel de audiencia, supuestamente, porque al público no le agradaba su elección como protagonista. Después de defenderse, Gabriel Soto se pronunció sobre el tema y la apoyó incondicionalmente: “Es una gran compañera”, dijo el actor. Orgullosa de su protagonista, esta mañana, Carmen Armendáriz, en entrevista con Javier Poza, habló de los rumores que rodean a su producción: “Muchas gracias por preguntarme porque es muy fácil inventar”, comenzó diciendo.

La productora fue tajante sobre su apoyo hacía la actriz: “Por eso admiré tanto a Fátima, ella es una actriz muy inteligente que no la ha tenido fácil en la vida, pero lo que no te mata te hace más fuerte y yo creo que ella aprendió a luchar, a enfrentarse y salir adelante, te juro que yo la respeto muchísimo”, explicó. Fue muy clara sobre lo que opina de los ataques de los que fue la actriz: “Soltaron este choro, que si nos van a recortar, que si salimos del aire, bueno una cantidad de historias. Ahí mismo dijeron que nos les gustaba Fátima porque tenía un lunar en el ojo… es una bajeza, ¡caray! No sé qué tiene en la cabeza esa gente para atacar a Fátima”. Reconoció que en los últimos días ha estado muy cercana a la protagonista: “Al contrario, más he apapachado yo a Fátima”.

Carmen continuó enlistado las cualidades de la actriz: “Fátima tiene una historia de vida que, sabemos, es muy difícil, es muy sensual y este personaje requería a alguien así, que no fuera ni demasiado flaca, ni demasiado gorda, que pudiera conquistar a tres de los personajes que están en la historia. Entonces, si no te gusta la historia, órale, vamos a hablar de eso, podemos razonar de una manera inteligente y humana”. Dejó claro que está más convencida que nunca de su elección: “Alguien que tiene mala leche lanzó este petardo y mira lo que se ha armado, ahora, si no conocen a Fátima Molina, ya la conocen”.

Armendáriz aseguró que el ambiente de trabajo es tan armonioso como siempre: “En mi producción no hay tensión, al contrario, vamos bien, no me han dicho nada, seguimos con menciones y con publicidad puesta, en Estados Unidos le va muy bien”. La productora reveló por qué le expresó su apoyo en Twitter a Molina: “Para que vea que la apoyo. Ella sabe, claro, pero que le quede claro, yo estoy con ella, en público y en privado”. A través de esta red social Carmen le escribió a Fatima: “Siempre habrá quien quiera tu lugar, sigamos trabajando como lo sabemos hacer, no hay que conectarse con comentarios sin fundamentos, besos con mucho cariño”.

¿Cuáles son los cambios en la telenovela?

Como ocurre en todas las producciones, Carmen reconoció que la telenovela sí ha sufrido algunos cambios: “Una vez que sales al aire hay que hacer correcciones, ajustes”, pero desmintió que haya recibido órdenes de acortarla: “Vamos con 86 capítulos, me gustaría tener más raiting, muy diferente la telenovela que está a las 8:30 con la nuestra. Las 9:30 es un horario muy competido y difícil, la gente ya se va a otras cosas, a televisión de paga a Netflix a streaming”. Finalizó asegurando que Fatima cuenta con el respaldo de todos en la televisora: “Ella se acepta como es, yo la acepté como es y Televisa la aceptó como es. O sea, yo no tomo las decisiones. Televisa me dijo ‘Órale, arriesguémonos’ y pues va”, concluyó.