Yadhira Carrillo revela cuándo regresaría a la actuación

Hace ya un tiempo que Yadhira Carrillo hizo una pausa de su trabajo en las telenovelas, un episodio de su vida que sus fanáticos recuerdan con mucho cariño. Por tal motivo, las preguntas en torno a la posibilidad de que regrese a la televisión han sido constantes, sobre todo ahora que sus charlas con la prensa se han vuelto recurrentes. De paso por el Reclusorio Norte, en donde actualmente permanece detenido su marido, la intérprete se dispuso a compartir parte de los planes que tiene en este momento, dejando claro cuándo sería el mejor instante para retomar su carrera como actriz, aunque de eso todavía no hay nada seguro. Mientras tanto, cumple al pie de la letra con el compromiso de brindar todo el apoyo a su esposo, quien ha estado en prisión desde hace más de un año.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con la amabilidad que la caracteriza, Yadhira despejó las dudas sobre cuándo podría darse su reaparición en la pantalla chica en algún melodrama, dejando muy claro cuál es su mayor prioridad en estos instantes. “Yo ahorita no estoy viendo nada de eso (la actuación), ahorita yo estoy con Juan. Hasta que Juan esté afuera entonces yo empezaré a ver mi vida y lo que quiera hacer de mi vida en cuestión de la actuación…”, dijo de manera puntual en entrevista con varios medios, declaraciones que fueron retomadas por el programa televisivo Sale El Sol, espacio en el que se dejó ver muy tranquila y de buenos ánimos.

Tan sincera como siempre, Yadhira habló del importante compromiso que tiene con su marido, a quien ha apoyado de manera incondicional desde el día en que se dio su detención, un suceso complicado para ella, pero que no le ha hecho perder las esperanzas de que todo marchará por buen camino. Mientras tanto, ella seguirá pendiente como hasta ahora lo ha hecho, razón por la cual su trabajo frente a las cámaras tendrá que esperar. “Ahorita para mí es muy importante estar muy cerca de él y así seré y así estaré hasta el momento en que él esté afuera…”, dijo con plena seguridad, sin ahondar en más detalles de los planes que tiene en mente.

VER GALERÍA

Celebrando al amor

Lo cierto es que contra viento y marea, Yadhira no pierde las esperanzas de poder ver en libertad a su esposo, con quien incluso ha celebrado las fechas más especiales a lo largo de estos meses, desde su aniversario de bodas hasta el Día de los Enamorados, festejo para el cual preparó algunas sorpresas de las que habló muy emocionada. “Le hice su comida favorita, le traje su comida de su tierra, fabada española, croqueta de jamón serrano, anoche estuvimos cocinando, unas albóndigas de róbalo. Le gusta la comida casera, Juan es muy sencillo…”, explicó sonriente para los medios de comunicación.

Entre otras cosas, habló del gran cariño que su esposo tiene por ella y del gran compromiso que los mantiene unidos, enteramente segura de que las cosas marcharán de manera favorable para ambos. “Ahora lo veo y es un hombre muy entregado al amor de su esposa, de su familia, me encanta verlo tan religiosamente cercano a Dios. Sé que la justicia existe…”, aseguró. Yadhira también reconoció que con el paso de los días, Juan logrado ser muy positivo, algo que lo ha ayudado a salir adelante a pesar de su situación. “Juan me ha dicho: ‘Sí yo antes te valoraba, ahora te valoro más, ahora valoro lo que es estar en casa, dentro de casa contigo, no trabajar todo el tiempo’, porque siempre fue un hombre muy responsable, siempre trabajando. Dice: ‘Qué importante es estar en casa, quiero estar en casa, no quiero salir’…”.

VER GALERÍA