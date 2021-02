La familia de Toño Mauri sobre la recuperación del actor: 'Nos faltaba nuestro líder'

Han pasado dos semanas desde que Toño Mauri salió del hospital, después de 8 meses internado por complicaciones derivadas del Covid-19, por las que recibió un doble trasplante de pulmón. Ya en su casa en Gainesville, Miami, donde hace unos días su familia le preparó una cariñosa bienvenida, el actor, su esposa, Carla Alemán, sus hijos, Carla, Antonio y Pablo, su yerno, ofrecieron su primera entrevista conjunto para las cámaras de Despierta América en la que contaron cómo fue que apoyaron al actor, siento su esposa, Carla, su principal sosten, pues durante toda la convalecencia no se le despegó ni un minuto, un gesto del que Toño ha hablado en otras entrevistas: “Mi esposa es un ángel, una reina”, comentó la semana pasada al programa El Gordo y la Flaca.

En ese sentido, sin duda, Carla está feliz de poder tener en casa a su esposo con quien, hace unos días, celebró su aniversario de bodas número 29: “Para mí es una alegría enorme porque, como dices, todo lo que pasó, todo lo que hicimos, todo lo que rezamos”, comentó Alemán mientras admiraba orgullosa a su marido. Por su parte, Toño no dejó pasar la oportunidad de agradecerle a su esposa por haberlo cuidado, no sólo en esta crisis de salud, sino durante todo su matrimonio: “Ayer cumplimos 29 años de casados. Tenemos una conexión muy especial”. Sobre el resto de su familia, Mauri aseguró: “Son lo más importante en mi vida, son mi motor, mi esperanza, son lo que más quiero”.

Carla Alemán continuó asegurando que siempre confió en que Toño iba a recuperarse, a pesar de que, en ocasiones, el reporte médico no sonaba esperanzador: “Su fe y las ganas de querer estar con la familia de querer volver a estar con Carla, con Toño, conmigo, con Pablo. Yo sé que nos quedamos en los planes para la boda religiosa. Tenía los planes con Toño para los proyectos que tienen, entonces, todavía tenía mucho qué terminar”. El actor recordó que, al principio, él también lidió con las complicaciones que parecían no tener fin: “Cuando yo pensaba que ya estaba bien, me daban una mala noticia. La primera buena noticia era que ya no tenía el Covid y eso me dio esperanza y fuerza, pero luego me dijeron que el problema era el daño que hizo”.

En esta conversación también escuchamos a Antonio Mauri, su hijo, quien fue la cara de la familia ante los medios de comunicación y portador de la noticia más esperada, la salida del actor del hospital: “Siempre hemos sido una familia tan unida que nos faltaba nuestro líder, nos faltaba una gran parte. Aprendes a apreciar todo, todos los momentos, todos los nuevos días”, comentó el joven. Antonio Mauri recalcó la gran enseñanza que aprendió de la dinámica de pareja que tienen sus papás: “Demostró lo que es en verdad luchar por amor y mi mamá, ayudar por amor. Ver esa prueba de amor que se tienen y que nos dan a todos es impresionante”.

Las primeras declaraciones de su hija Carla

Hasta el momento, la hija del actor, la cantante Carla Mauri había preferido guardar silencio; sin embargo, en esta entrevista familiar también dio detalles de cómo se siente después de reunirse con su papá nuevamente: “Muy agradecida con Dios por este regalo, porque está aquí mi papá, todavía tenemos muchas cosas qué decir y compartir”. Pablo Fernández, esposo de Carla, también participó en esta conversación donde reconoció que él es quien está ayudando a su suegro a recuperar peso, pues recientemente reveló que durante los 8 meses en el hospital perdió 20 kilos: “Sí, me tocó a mí la parte divertida que es cocinar, lo hago con mucho gusto. Verlo cada día más fuerte, con esa actitud siempre tan bonita ante la vida”, comentó el empresario español quien se casó por el civil con Carla el 18 de marzo de 2020 en Miami.