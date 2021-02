Galilea Montijo confirma que se ha vuelto a contagiar de Covid-19

La ausencia de Galilea Montijo esta semana en la emisión del programa Hoy generó mucha incertidumbre, pues surgieron algunos rumores en torno a su estado de salud, específicamente versiones que aseguraban un nuevo contagio por Covid-19, a tan solo cuatro meses de haber dado positivo y superar la enfermedad. Ante el revuelo que causó esa información, la tapatía rompió el silencio a través de un enlace desde su casa con el programa, en el que platicó en vivo con Raúl ‘El Negro’ Araiza y Andrea Legarreta, a quienes confirmó que nuevamente se había contagiado con el virus, una situación por la que también atraviesa su pequeño hijo, Mateo. Por fortuna, ella y su familia se encuentran bien, tomando las medidas de precaución necesarias para evitar cualquier complicación, sobre todo su esposo, Fernando Reina, quien según confesó dio negativo a las pruebas.

Con la transparencia que la caracteriza, Galilea conversó con sus compañeros y el público televidente, confirmando que, contrario a lo que muchos piensan, no siempre la enfermedad crea anticuerpos en las personas. “Pues otra vez, muchachos, no puede ser. Para todos aquellos que no creen que te vuelve a dar, pues sí vuelve a dar, y cuidándonos, ustedes lo saben. Nosotros somos personas que nos cuidamos mucho, que tratamos de hacer el examen en ciertos periodos…”, explicó en el matutino, espacio en el que relató cómo fue que descubrió que algo estaba sucediendo. “Este fin de semana me avisan dos personas que trabajan directamente conmigo que se habían sentido mal desde el viernes, el sábado se hicieron la prueba, salieron positivos y automáticamente ahí mismo pedimos el laboratorio. Lunes 7 am, yo ya estaba arriba de la camioneta, llegó el laboratorio y dije: ‘Ya de una vez me lo hago’…”.

Tras esta señal de alarma, Galilea contó que se puso en contacto con la productora del programa Hoy, Andrea Rodríguez, quien fue muy comprensiva desde el primer instante, por lo cual tomó la decisión de no presentarse al foro de Hoy. “Ya cuando llega el resultado de laboratorio pues que sí, otra vez positivo…”, dijo, por lo que actuó de manera inmediata para aislarse y enfocarse en su recuperación. Montijo también aprovechó para hablar de algunos de los síntomas que la aquejan, y que de alguna manera se han manifestado de forma distinta a la primera vez que se contagió. “El mismo dolor de cuerpo (tengo), el mismísimo de la vez pasada, un dolor de garganta espantoso. A diferencia de la otra vez no me dio dolor de cabeza, lo cual agradezco muchísimo porque el dolor de cabeza la vez pasada era terrible, fiebre no me ha dado…”.

¿Cómo se encuentra su hijo Mateo?

Galilea dio detalles de cómo se encuentra su familia, asegurando que en casa solo ella y su pequeño hijo Mateo resultaron positivos, por lo que el niño ha presentado algunos síntomas. “A Mateo sí le dio muchísima fiebre toda la madrugada, porque somos los únicos que salimos positivos. Fer mi esposo salió negativo, gracias a Dios, entonces ya lo mandamos a dormir a la tina…”, dijo con el sentido del humor que la caracteriza, dejando ver el optimismo con el que asume esta circunstancia que ha afectado a millones de personas en el mundo entero. “Me asusté porque le dio tres veces (la fiebre), se le subió la temperatura y como está durmiendo conmigo, las tres veces por supuesto me levanté. Como buen niño ahorita ya anda queriéndose salir al jardín y ya saben…”, explicó.

Antes de despedirse, Galilea dijo sentirse agradecida con Dios, pues algunos de los síntomas que sintió la primera vez no se han manifestado, como el hecho de sentirse un poco sofocada. Eso sí, asegura no tener certeza sobre el punto en el que se encuentra su contagio, aunque confía en que se trate de la etapa final del mismo. “Fíjate que no tengo idea, porque yo me empecé a sentir mal ayer por la madrugada. Me levanté con vómitos, me dio como náuseas, me levanté muy temprano por las náuseas, yo pensando que me había caído mal la cena del domingo, y ese dolor de cuerpo que dije: ‘Hice demasiado ejercicio este fin de semana’. Todavía el domingo estuve haciendo ejercicio… no sé la verdad si estoy entrando o si estoy saliendo, espero y le pido a Dios que esté saliendo…”, contó.

