En medio del duelo, Gaby Crassu recuerda a su esposo: ‘Sé que estás aquí conmigo’

A dos semanas del sensible fallecimiento del actor Rodrigo Mejía su esposa, Gaby Crassus, lo recordó en Instagram donde compartió un par de fotos a su lado y un conmovedor mensaje en el que le expresó lo mucho que lo echa de menos. Para la conductora no ha sido nada fácil este proceso, aunque ha dado lecciones de valentía al mantenerse de pie por sus dos pequeños hijos, Mauro y Matías, a quienes ha tenido que explicar la ausencia del actor: “Los niños saben que algo está pasando, obviamente Mauro está muy chico, Mauro no entiende, le dije y se volteó y se puso a jugar. Matías, que tiene seis años, estaba muy pegado con su papá”, comentó la presentadora de Al Extremo al programa Ventaneando durante la misa con la que su familia lo despidió en Mérida, Yucatán, ciudad a la que la familia se había mudado recientemente.

Hace un par de horas, Gaby recurrió a su perfil para publicar compartir una foto al lado del actor que acompañó del texto: “Duele en el pecho, en las entrañas, en los huesos, duele en el alma y no puedo respirar, pero sé que aquí estás conmigo, con nosotros. Amor abrázame y no me sueltes. Te amo Ro, un día a la vez”. El mensaje de la conductora provocó más de 6 mil likes y varios mensajes de consuelo por parte de sus amigas del medio como Jimena Pérez quien, desde Madrid, le escribió: “Te adoro Gaby, no estás sola, siempre tendrás a Rodrigo y siempre nos tendrás a nosotros. Mucha fuerza”. A través de redes sociales, las amistades de Gaby la han estado acompañando durante su duelo.

Además de esta foto, la conductora utilizó un par de historias para recordarlo. Primero compartió una instantánea de ambos, captada en blanco y negro, que acompañó de varios emojis de corazones rotos. En otra, publicó una foto familia durante un día de playa, sobre esta entrañable imagen escribió la frase: “Duele tanto”. Aunque Gaby ha estado viviendo los días más complicados de su vida, se ha tomado el tiempo de hablar con la prensa a quien le reveló que no sólo está lidiando con el duelo de su esposo, pues en los últimos meses, su familia ha tenido que despedir a varios miembros: “Tres meses cumplió el 10 de febrero de haberse ido mi mamá y luego se fue Rodrigo, (ha sido) muy duro, solo Dios sabe”, comentó a Ventaneando donde también se informó que don Salvador Mejía, papá del actor también falleció recientemente.

En aquella conversación con el programa comandado por Pati Chapoy, Gaby reconoció que se encuentra desolada por la muerte de su compañero de vida: “Rodrigo fue un hombre al que todo el mundo amaba, un hombre muy querido… no tengo palabras, estoy desecha”. Visiblemente emocionada, la conductora reveló que está segura de que su esposo la está cobijando en este duelo: “Yo sé que Rodrigo no me va a abandonar, Rodrigo me va a dar la fuerza y la entereza para sacar a estos niños adelante, para hacerlos unos hombres de bien”. En ese sentido, ella ya había escrito sobre el trabajo que planea realizar como mamá: “Amor dame fortaleza para seguir, por Matías y Mauro y ser la mamá que ellos necesitan y merecen”, escribió en Instagram tras revelar la triste noticia.

Gaby habla sobre las causas de la muerte de Rodrigo

La conductora de Al Extremo aprovechó la entrevista con Ventaneando para revelar las causas de la muerte de Rodrigo Mejía quien, aunque venció al Covid-19, no pudo con el daño que la enfermedad dejó en su cuerpo: “Rodrigo no falleció por depresión, como se dijo en algún lado, lo que le pasó a Rodrigo, es que falleció por las secuelas que le dejó el Covid. El venció al Covid, él lo venció. Lo que le sucedió es que el Covid le dañó mucho los pulmones y la neumonía, que fue la secuela, se complicó”. Gaby confesó que lamentablemente, tras su ingreso al hospital, ya no lo pudo hablar con él, pero sí lo acompañó hasta el último momento: “Ya no lo vi consciente porque él estaba intubado, por lo mismo de que sus pulmones estaban muy dañados, pero sí estuve con él, lo abracé y le agarré la mano porque eso fue lo que él pidió”.