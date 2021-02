En exclusiva, Carlos Ferro nos confiesa, ¿tiene novia?

Desde hace un par de semanas, las seguidoras de Carlos Ferro tienen una cita con el actor a las 6:30 de la tarde por Las Estrellas en Fuego Ardiente, telenovela que marca el regreso del galán a los melodramas. Encantado con el cálido recibimiento que ha tenido por parte del público -“He sido muy afortunado”-, el histrión nos concedió una entrevista exclusiva para HOLA.com en la que abrió su corazón y habló, entre otras cosas, de su estado civil, un aspecto de su vida que despierta mucho interés entre el público femenino. Además de revelarnos si su corazón tiene dueña, nos confesó si dentro de sus planes a futuro está llegar al altar, tener hijos y se animó a describirnos a su mujer ideal.

Con la misma galantería que maneja su personaje de Gabriel Sotomayor, en el melodrama que protagoniza al lado de Mariana Torres, Carlos Ferro nos reveló qué tanto tiene de su personaje: “¡Todo, todo!”, nos dijo en tono de broma. Más serio, reconoció que este papel ha sido muy especial para él: “Yo creo que algunos detalles, cositas que le puedo prestar a Gabriel, pero yo tengo la idea de que cada personaje me aporta cierto aprendizaje, en este caso, me gusta mucho de Gabriel que es una caballero y que tiene esta paciencia, don de escuchar y de observar, entonces, eso me lo llevo a mi casa”, comentó. Sobre cómo se siente al ser uno de los galanes consentidos del momento comentó dando lecciones de humildad: “Ay no, eso no sé”.

Fuego Ardiente es el primer proyecto en el que trabaja bajo las reglas de la nueva normalidad, una experiencia que para él ha sido difícil: “Bastante complicado porque soy muy abrazador, entonces, se vuelve muy complicado de repente para mí porque me gusta llegar y saludar a la gente, abrazar a mis compañeros, pero al final, te das cuenta y terminas entendiéndolo, porque es por el bien de todos y hay que cuidarnos”. Sobre cómo manejó él es aislamiento, comentó divertido: “¡Horrible!”, continuó explicando por qué: “Toca aprender a estar uno solo, al principio sí fue de ¿ahora qué hago? En este caso, me tocó durante casi todo un año, porque fue un año que estuve parado. Entonces, pues aprender a estar solo, aprender a estar en tu casa sin hacer ruido, al principio pude ser difícil y la mente te puede traicionar, pero después cuando entiende, meditas y te vas más allá, empiezas a encontrarle mucho gusto a la soledad y estar con uno mismo”.

El actor atribuyó el excelente recibimiento de Fuego Ardiente al apoyo incondicional de sus fans: “La gente que me sigue me quiere mucho y eso es algo que, de verdad, agradezco muchísimo, porque la mayoría de la gente que me sigue siempre escriben cosas bonitas, cosas positivas, cosas positivas y muchos me siguen desde hace 17, 18 años, desde que comencé, entonces, súper lindo crecer de la mano, vamos envejeciendo y vamos haciendo diferentes tipos de proyectos”. Aunque no quiso admitir que es uno de los galanes consentidos de las telenovelas, sí nos reveló es cuál es estado de civil: “Sí, estoy soltero… solterito y carismático”. El actor nos enlistó cuáles son las cualidades que debe tener su mujer ideal: “Físicamente, me fijo mucho en las piernas, soy piernón, me gustan las piernas y las manos físicamente”.

El actor también nos reveló detalles de personalidad que le llaman su atención cuando sale con alguien: “Me gusta una mujer… mira te voy a ser honesto, me gustan las mujeres inteligentes. Yo creo que las mujeres inteligentes y autosuficiente es lo más sexy y lo más sabroso que puede haber en la tierra, eso a mí me encanta. Una persona con la cual puedas platicar de temas, desde ciencia hasta política, películas o caricaturas es algo maravilloso”. Divertido, dijo que hay una situación que le encanta de las mujeres: “Que se rían de mis chistes, que se rían de mis babosadas, ya con eso estamos de otro lado”, con confesó entre risas. Aunque está soltero, le preguntamos si, en un futuro, le gustaría casarse: “Sí, ¡claro!, no lo descarto, es uno de mis planes a mediano, largo, corto plazo, no lo sé, pero ahí está, es un sentimiento latente que está ahí. La verdad es que no tengo prisa y sé que todo tiene que ser a su tiempo, entonces, creo que algún día será, no pasa nada, no hay presión”, dijo.

¿Es más que amigo de María León?

En su plan de vida, también contempla la posibilidad de tener hijos: “Sí, claro, ¿por qué no?, la verdad es que no me imagino ahorita con mi ritmo de trabajo siendo papá, siento que sufriría muchísimo, porque yo sí soy muy apegado, pero no lo descarto, la verdad es que me encantaría”. Aunque reconoció estar soltero, lo cuestionamos sobre su cercana relación con María León con quien se le ha relacionado sentimentalmente en varias ocasiones: “Somos amigos y nos cuidamos a los hijos, entonces, somos niñeros de nuestros hijos (sus mascotas) y esa es una relación bastante bonita y nos procuramos. Hoy por hoy yo siento y siempre he creído que vale más tener un buen amigo o una buena amiga, porque los amores vienen y van, pero los amigos siempre llegan para quedarse”, comentó. Por último, el actor se dijo muy afortunado de poder estar vigente entre el público en medio de la pandemia: “Agradecido, bendecido, es una fortuna el hecho de poder grabar en un momento apocalíptico, como digo yo, es una bendición, somos muy afortunados los que podemos seguir trabajado en este momento”, finalizó.