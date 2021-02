Fátima Molina, protagonista de ‘Te acuerdas de mí’, se defiende tajantemente de las críticas

Después de que este fin de semana el rumor de que la telenovela Te acuerdas de mí podría cambiar de horario para dejar el espacio estelar de Las Estrellas a una nueva producción, debido a los bajos niveles de audiencia, su protagonista Fátima Molina, utilizó su cuenta de Facebook para romper el silencio y hablar de este tema. En la información que se replicó en redes se atribuía el supuesto descenso del raiting a que el público no estaba contento con la elección de la actriz como pareja de Gabriel Soto en este melodrama, donde Nina Rubín hizo su debut en las telenovelas, sobre esto, la actriz fue clara y dio a conocer su postura acerca de este señalamiento: “No soy perfecta, lo sé. Pero ¿quién lo es?, yo me gusto y me acepto. Eso es lo importante”, escribió.

En la primera parte de su mensaje, Fátima se dijo sorprendida por la información sobre el cambio de horario y sobre la supuesta razón que estaba directamente relacionada con ella: “La verdad no tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela Te acuerdas de mí de horario esteral, como dicen que alguien comentó. No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy ‘muy mexicana’, no lo sabía”, se lee en la primera parte de este texto en el que también lamentó que a estas alturas de la vida se siga juzgando a las personas por su apariencia.

Fátima continuó dando su opinión respecto a los prejuicios que siguen existiendo: “Si eso llega a ser real, qué tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión. Si esto es verdad, habrá que lidiar con la discriminación. Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos”, también resaltó el cariño que ha sentido de varios de sus fans y seguidores del melodrama: “Gracias a la gente que apoya la novela y se sigue sumando. Gracias a la gente, al público, productores, directores y medios de comunicación que han apoyado y seguido mi trabajo en el cine, series y ahora en televisión abierta. El cambio empieza por uno mismo”, explicó.

Fátima continuó aclarando que respeta la opinión del público y que esta siempre será un gran referente para los proyectos en televisión: “Abogo completamente por la libertad de expresión, siempre en construcción positiva ya sea en medios de comunicación, redes sociales o cualquiera que sea el medio de realización. Hagamos conciencia de lo que decimos, hacemos y promulgamos”, se lee en el mensaje que la actriz acompañó de una nota periodística en la que en su título se utilizó la palabra ‘aspecto’ para hacer referencia al físico de la protagonista.

Orgullosa de casa facción

Por último, Fátima concluyó el mensaje dejando claro que ningún rasgo debería ser un impedimento para alcanzar su sueño de protagonizar una historia como Te acuerdas de mí: “¡Ah! y sí, tengo bolsas debajo de los ojos desde niña. Así es la vida. Tal vez algún día me las quite, tal vez no. Pero por esa razón y todas las anteriores, ¿no se puede protagonizar telenovelas en este país?”, concluyó incluyendo el hashtag #amorypaz. La publicación de Fátima generó más de 6 mil likes y más de mil comentarios, la mayoría en apoyo a la actriz y a este poderoso mensaje con el que invita a dejar los estereotipos y comenzar a ver a las personas desde un lugar más inclusivo.