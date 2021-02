Un ex de Paola Rojas confesó por qué terminó con la periodista

Siempre discreta con su vida privada, Paola Rojas tiene un examor del que pocos sabían. Se trata del conductor Poncho Vera con quien trabajó por mucho tiempo en la radio y en Telehit, cuando ambos comenzaban su carrera en los medios de comunicación. Aunque su relación más pública fue la que tuvo con el papá de sus hijos Luis Roberto Alves Zague, como todo el mundo, la periodista tiene una historia amorosa que incluye al comunicador. Tal como Paola lo dijo en un programa de Netas Divinas, en el pasado sostuvo un noviazgo de muchos años con Vera quien reveló durante el programa Sale El Sol los motivos por los que terminó su relación.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Durante la sección Trapitos al sol, Vera fue directamente cuestionado: “¿Por qué tronaste con Paola Rojas?”, comentó el mediador de la dinámica, provocando el asombro de otros conductores que no sabían que había salido con la periodista: “Hace muchos años”, respondió. Poncho continuó enlistando las cualidades de Paola: “Paola es una mujer encantadora, acabamos muy bien, trabajamos juntos y demás, terminamos muy bien”. El locutor recordó que su ruptura ocurrió en los mejores términos: “A todo dar Paola”.

VER GALERÍA

De vuelta a la pregunta que le hicieron, Poncho respondió: “La verdad es que llevábamos muchos años, trabajábamos juntos y éramos más amigos que no novios y como que no veíamos a dónde podíamos llegar”. Tras darse cuenta que su amor de pareja se había convertido en algo más fraternal, los novios decidieron seguir por caminos separados: “Paola una mujer encantadora que terminamos porque no nos íbamos a casar, pero la verdad es que me llevo muy bien con ella, la respeto mucho y la admiro muchísimo, hace poco me invitó a su programa de radio, somos buenos amigos, bueno no buenos amigos porque no nos frecuentamos mucho, pero nos llevamos muy bien”.

El año pasado, durante un programa de Netas Divinas, Paola Roja le confesó a sus compañeras de programa sobre el romance con el locutor y aunque no reveló por qué terminaron, sí recordó la época en la que terminaron: “Yo fui novia de Poncho Vera muchos años, de chavitos, hacíamos radio juntos. De repente empezamos a hacer un programa juntos que era, precisamente de hacer parejas, hagan de cuenta estas aplicaciones para tener novio, pero en la tele. Lo empezamos a hacer siendo novios y como al mes tronamos, entonces imagínense, haciendo un programa de novios, amor, desamor”, platicó divertida.

VER GALERÍA

Paola Rojas disfruta de la soltería

Actualmente Paola Rojas se encuentra soltera y feliz con este estado civil, así lo ha confesado, aunque tampoco está cerrada al amor. En noviembre pasado, durante su cumpleaños número 44, la periodista habló en entrevista con Hoy sobre su deseo en este año: “Ya sé cuál es mi deseo…. ¡un novio!”, comentó divertida. Aprovechó esa entrevista para darle gracias a la vida por las bendiciones: “Yo solo puedo agradecer, porque yo he tenido salud y toda mi familia ha tenido salud, tengo trabajo y vaya, yo solo tengo agradecimiento, entonces cuando lo tienes todo resuelto, te toca pedir por los demás”, detalló.