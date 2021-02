Leticia Calderón rompe el silencio y habla por primera vez del sensible fallecimiento de su papá

Este 2021 no ha sido nada fácil para Leticia Calderón y su familia quienes, en enero pasado, se enfrentaron a una lucha contra el Covid-19 que, lamentablemente, su papá no pudo vencer. Después de un par de semana alejada de las redes sociales, el pasado 17 de febrero, reapareció para enviarle una felicitación de cumpleaños a su hijo mayor, Luciano, quien cumplió 17 años. Fue esta tierna razón la que también hizo que Leti rompiera su silencio con la prensa y hablara con Ventaneando, no sólo del íntimo festejo que preparó para su primogénito, sino también para abrir su corazón y hablar por primera ocasión del sensible fallecimiento de su padre y de como sus hijos la han apoyado.

Aunque frente a sus hijos Leti se ha hecho la fuerte, reconoció que, en sus momentos de vulnerabilidad, ellos han sido su principal consuelo: “Obviamente mis hijos me han visto llorar y me bajonea muchísimo, a veces hago que no pasa nada, al final sigo mi vida y me ven hacer cosas, pero sí cuando me ven llorar me abrazan y me dicen: ‘¿Estás bien mami?”. La actriz resaló el excelente papel de abuelo que don Mario Calderón desempeñó con sus hijos: “Para mis hijos mi papá ha sido siempre una gran figura masculina, para mis hijos siempre pendiente de ellos, siempre hablando con ellos como hombres”. Está consciente de que ellos también están lidiando con la partida de su papá: "Yo sé que ellos entienden mi dolor y también ellos están viviendo su duelo”.

A pesar de que la familia entera está atravesando por este complicado momento, esa semana, todos se volcaron en Luciano, el cumpleañero: “Han sido días muy difíciles, pero este 17 de febrero fue un día espectacular para mí porque hace 17 años, de verdad fui la mujer más feliz de este mundo al convertirme por primera vez en mamá y en mamá de un hijo especial, tan especial que lo único que me ha brindado es amor, agradecimiento, empatía, apoyo y no tengo más que palabras de agradecimiento hacia Dios”, comentó. En medio del confinamiento, Leti se las ingenió para sorprender a su hijo y darle el regalo que tanto anhelaba: “Quería un poster que dijera Propiedad privada y le dije: ‘Mi amor, ¿dónde consigo eso?, ¿por internet?, no puedo salir, entonces se lo tuve que hacer, agarré una cortina que estaba vieja, la recorté, le puse un palo de escoba y quedó muy bonito, la verdad. ¡Estaba feliz!”.

Además de su obsequio le preparó una comida y lo consintió: “Me pidió carnes en su jugo, se las hice, quedaron muy ricas y el pastel de cajeta que tanto le gusta, le puse globos en la cocina, le cantamos Las Mañanitas, en la mañana y a la hora de la comida también, porque si hay algo que le gusta son Las Mañanitas”. Al final del día, Leti se conmovió por la reacción que tuvo su hijo quien le agradeció por el día inolvidable que le hizo pasar: “Me dijo: ‘Mamá, gracias ha sido el mejor cumpleaños de mi vida, gracias por mis Mañanitas, gracias por mis regalos -le regalé unas maletas, unos lápices y un anillo-, gracias por mis carnes en su jugo, por lo globos, por haber traído a la abuela, por pastel’, o sea, me dio gracias por cada detalle, me hizo llorar y me emocionó muchísimo, le dije: ‘Mi amor, me hubiera gustado hacerte una fiesta, llevarte a Acapulco’ y me dijo: ‘No mamá, no te preocupes, es el mejor cumpleaños de mi vida’”, comentó.

Carlo, el otro cumpleañero de la familia

Este 19 de febrero, la casa de Leticia Calderón se volvió a vestir de fiesta, esta vez, por los 16 años de su hijo menor Carlo, a quien le dedicó un entrañable mensaje en redes sociales: “Amor. Agradezco tanto a la vida por tenerte a mi lado. Eres mi pilar, mi guerrero, mi apoyo, mi amigo. Deseo que seas muy feliz y siempre se cumplan tus sueños. Te amo Carlo. ¡Feliz cumpleaños!”. En Ventaneando, la actriz reveló que ha sido su hijo menor era quien más apegado estaba a su papá, de hecho, el último recuerdo de don Mario, es al lado de su hijo: “Las últimas fotos que tengo son con mi hijo Carlo, en la alberca, plática y plática con mi papá. Siempre que Carlo le hablaba y le decía: ‘Abuelo necesito que me ayudes a algo’, venía corriendo.”, comentó la actriz en esta entrevista, la primera tras la partida de su papá.