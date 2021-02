Toño Mauri sobre la familia del donante: 'Me gustaría conocerlos'

Después de 8 meses de estar en el hospital, donde fue ingresado por complicaciones derivadas del Covid-19, por las que necesitó un doble trasplante de pulmón, Toño Mauri ya está en su casa. Después de recibir una cariñosa bienvenida por parte de su familia, el actor ofreció una conferencia de prensa en la que dio varios detalles de su recuperación, de cómo accedió a la donación y del gesto que tuvo con la familia de la persona que le dio la oportunidad de volver a reunirse con los suyos. Hace unos días, Toño agradeció, durante una entrevista a El Gordo y la Flaca, el amor y al cariño con el que su esposa, Carla Alemán, lo apoyo durante su proceso: “Es un ángel, una reina”, dijo.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En esta conversación con la prensa, Toño reconoció que le encantaría encontrarse con los familiares del donante: “Hice una carta para la familia del donante donde le expreso lo que siento, mi agradecimiento y sí, si hay la oportunidad me gustaría conocerlos que vieran esa parte de mí, es una parte muy sensible, pero yo no sé cómo es, pero visualizo a un ángel de luz dándonos sus órganos para poder vivir y yo estoy seguro que, todos esos seres, están en un lugar muy especial”, dijo. Durante su tiempo en el hospital, el actor se mantuvo cercano a Dios y así lo explicó: “Le ofrecí mi vida y que él tomara la decisión, su decisión fue ponerme en las mejores manos que son los doctores y que gracias a ellos y a Dios hoy estoy aquí”.

VER GALERÍA

Toño aseguró que esta segunda oportunidad la utilizará para compartir su vivencia: “Creo que mi tarea es dar mi testimonio a la gente y que vea que físicamente es verdad, cómo físicamente tu familia y amigos se van desgastando”. Contó que durante su estancia en el hospital atravesó por varias crisis en los que su vida estaba de peligro; sin embargo, dio lecciones de fortaleza y se repuso de las complicaciones: “En eso casi cuatro meses pudieron haber pasado mil cosas más, le hablaban a mi esposa para decirle: 'Hemorragia interna' y al día siguiente le llamaron y le dijeron que no sabían qué había pasado, pero los signos vitales estaban normales y la hemorragia la habían podido parar”.

Recordemos que el actor estuvo cuatro meses en coma, un estado en el que sí recuerda algunas cosas que estaban sucediendo: “Yo cuando estaba dormido, pensaba cosas que me estaban sucediendo, veía a los doctores, veía a mi familia, veía cosas mías, pero no sabía el tiempo, hasta que salí del hospital, mi esposa hermosa, me fui diciendo durante esos casi cuatro meses, las tres veces que les dijeron que no iba a pasar la noche”. En este momento, fue cuando Toño se aferró a su fe: “Esto que les digo es Dios, porque yo me encomendé a él, le pedí que no me soltara y me acompañó todo el tiempo, esto me dio paz, me doy tranquilidad (…) pude lograr hacer lo que más quería que era ver a mis hijos, que era ver a Carla y poder estar con ellos hoy aquí juntos”.

VER GALERÍA

El proceso para recibir el trasplante

En esta conversación con los medios, Toño aprovechó para dar detalles de cómo fue que se convirtió en candidato para recibir este doble trasplante de pulmón: “No es un tema de que yo lo puedo cubrir o de que yo conozco a fulanito, eso no, aquí en Estados Unidos eso no funciona de esa manera, ahorita les va a comentar el doctor cómo funciona, pero yo no llegué aquí con una recomendación o con una carta, simplemente, llegué como un paciente más y lo vuelvo a repetir porque es importante, siempre he tenido seguro, como cualquier persona, aquí nadie sabe quién soy, ni de dónde vengo, simplemente entras a un lugar donde hay gente que está todo el tiempo entregada a los enfermos”, explicó el actor quien se encuentra feliz de poder estar con su familia.