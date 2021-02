¡Que siempre no! Ariadne Díaz tampoco participará en 'Malverde: El Santo Patrón' Los nombres del elenco han sido dados a conocer, entre ellos el del nuevo protagonista de esta historia

En días pasados, algunos reportes hablaban sobre de regreso de Ariadne Díaz a la televisión, esta vez como protagonista de la serie Malverde: El Santo Patrón, una de las producciones más importantes que ya prepara la cadena Telemundo. Sin embargo, todo indica que por el momento los fanáticos de la estrella tendrán que esperar para verla de nuevo en pantalla, pues tras darse a conocer los nombres de los actores que integran el reparto de esta historia, no se ha incluido el de la intérprete, quien lleva poco más de dos años alejada de la actuación, dedicando tiempo a su familia y a otros proyectos. Recordemos que recientemente, también fue confirmada la salida de Fernando Colunga, quien llevaría el papel principal, mismo que ahora será interpretado por Pedro Fernández.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Lo cierto es que el misterio en torno a los supuestos cambios ha crecido con el paso de los días, pues entre otras cosas, Ariadne ha mantenido total discreción en relación con este tema, que acaparó toda la atención mediática desde el primer instante. Mientras tanto, se sabe que la serie ha arrancado grabaciones en México y que además será estrenada a finales de 2021, por lo que la maquinaria se ha puesto en marcha para dar forma a uno de los proyectos más ambiciosos de la cadena estadounidense, que promete una entrega extraordinaria con un talento integrado por grandes actores.

A través de People en Español se han dado a conocer los nombres de quienes forman parte del casting de Malverde: El Santo Patrón, entre ellos Mark Tacher, Sofía Castro, Ivonne Montero y Alejandro Nones, tan solo por mencionar algunos, algo que ha causado gran expectativa entre quienes han seguido de cerca la noticia de esta serie, inspirada en una historia real, la de un niño que con el paso de los años, hasta convertirse en adulto, se consolida como una figura respetada y casi religiosa, que brinda protección a los más desvalidos e incluso a los criminales.

VER GALERÍA

¿Por qué Ariadne se alejó de las telenovelas?

Fue en el año 2018 cuando Ariadne tomó la decisión de hacer una pausa en la actuación, tras protagonizar la historia titulada Tenías que ser tú, en la que compartió créditos con Andrés Palacios. Tiempo después, en septiembre de 2020, la estrella habló abiertamente del motivo que la llevó a hacer un cambio de planes, luego de que su hijo Diego enfermara mientras ella se encontraba grabando unas escenas. “Imagínate yo en un foro, a punto del 3, 2 y yo ‘espérenme tantito’, entonces en ese momento fue para mí tan fuerte el tener que decidir entre irme con mi hijo al hospital o hacer las escenas que quedaban… Yo dije ‘ok, acabo esas tres escenas’, pero te juro que lo que duraron esas tres escenas para mí fueron (largas)… Fue tremendo, fue un cúmulo de cosas que dije, ¿sabes qué? Afortunadamente he hecho buenas elecciones en vida, de tal forma que no tengo la necesidad de trabajar ahorita, entonces rondaba por mi cabeza el ‘nunca más las telenovelas’…”, dijo en una charla en redes sociales con Mar Saura.

A pesar de todo lo vivido, Ariadne estuvo a punto de regresar a la televisión meses atrás de la mano del productor Juan Osorio, quien puso sus ojos en ella para protagonizar ¿Qué le pasa a mi familia?, aunque por razones personales tampoco pudo aceptar esta invitación. “Yo tenía ahí unos proyectos que te comenté, que estiramos, que intentamos, que nunca lo voy a olvidar Juan, cómo me diste hasta el último minuto para ver si se podía resolver y podías entonces trabajar juntos, pero fue inamovible, no se pudo hacer de ninguna manera. Tu proyecto al final tiene muchas locaciones, yo no podía estar yendo y viniendo por esto otro que ya tenía firmado…”, dijo en una plática con Osorio a través de Instagram en octubre de 2020.

VER GALERÍA