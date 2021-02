Demi Lovato revela que sufrió tres derrames cerebrales y un infarto

El próximo 23 de marzo se estrenará en Youtube Dancing With The Devil, el documental de Demi Lovato en el que hablará como nunca antes de episodios que marcaron su vida, como la sobredosis que sufrió en 2018. En el primer adelanto de este proyecto, la cantante aparece dando detalles estremecedores de los días que estuvo en el hospital después de que fue encontrada inconsciente en su residencia de Los Ángeles. Recordemos que en aquella ocasión, la cantante atravesó con una larga recuperación médica que terminó en su ingreso a rehabilitación, desde entonces, la joven se ha mantenido enfocada en su regreso a la música y en mantenerse alejada de las sustancias.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

“Tuve tres derrames cerebrales. Tuve un infarto. Mis médicos dijeron que sólo tenía de cinco a 10 minutos más”, confiesa Demi en el teaser de la que será la primera de cuatro entregas de esta miniserie. En este clip también se confirma que la sustancia que consumió aquella noche fue heroína: “Debería estar muerte, ¿estamos hablando de heroína?”, comenta el amigo que funge como entrevistador quien aseguró que la recuperación de Lovato es un verdadero milagro. Mientras Demi cuenta lo sucedido, en el documental apareció una imagen de la mano de la actriz con una vía intravenosa a la que estuvo conectada todo el tiempo que permaneció en el hospital. En esta imagen se aprecia la fecha de nacimiento de la cantante, 20 de agosto de 1992, así como el día que fue recibida en el nosocomio: 24 de julio de 2018, el día que volvió a nacer.

VER GALERÍA

Demi reconoció que esta fue una nueva oportunidad que no desperdiciará: “He tenido muchas vidas, como mi gato. Ya sabes, estoy en mi novena vida. Estoy lista para hacer lo que amo, que es hacer música”, sentencia en una parte de este adelanto. Aunque puede decir que ganó aquella batalla, la cantante reconoció que como parte de las consecuencias que le dejó la sobredosis destaca un problema físico: “Me quedé con daño cerebral y todavía tengo que lidiar con los efectos de eso. No conduzco un automóvil, porque tengo puntos ciegos en mi visión’, explicó. Demi también reconoció que hay secuelas que ya pudo superar: “Durante mucho tiempo me costó mucho leer, por eso fue realmente importante cuando pude leer un libro, como dos meses después, porque mi visión estaba borrosa”, recordó.

Dando lecciones de madurez, Demi aseguró que agradece que en su cuerpo haya recordatorios de aquel terrible incidente que la llevó al borde de la muerte: “He lidiado con las repercusiones y están ahí para recordarme lo que podría suceder si me meto en un lugar oscuro nuevamente”. Después de enfrentar por mucho tiempo problema de exceso, Lovado admitió lo del 2018 fue algo realmente serio: “Crucé una línea que nunca había cruzado”, le confesó a su mejor amigo Matthew Scott Montgomery, quien también aparece en este documental.

VER GALERÍA

La vida de una estrella infantil

En esta serie también aparece la madre de Demi, Dianna De La Garza, su padrastro Eddie, su hermana mayor, Dallas, de 33 años y su hermanita, Madison, quien hacen algunas participaciones especiales a lo largo de estas cuatro entregas que los fans de Demi ya están esperando. En esta serie, la cantante hará un recorrido por su vida y por su carrera que comenzó cuando se convirtió en estrella infantil de Disney Channel. Demi también confesará qué estaba sucediendo en su vida los meses previos a la sobredosis que casi le cuesta la vida. Los fanáticos también sabrán todo sobre su compromiso matrimonial fallido con Max Ehrich, con quien anunció que se casaría en julio del 2020, para luego anunciar que ese plan se había cancelado.