Leticia Calderón reaparece en redes para felicitar a su hijo Luciano por sus 17 años

En medio del duelo que está viviendo por el sensible fallecimiento de su papá, Leticia Calderón regresó a las redes sociales por una especial razón: el cumpleaños de su hijo Luciano. Después de solicitarle a la prensa respetar su decisión de no dar declaraciones sobre el tema: “No tengo ganas de hablar. Está siendo muy difícil este proceso. Agradezco que lo entiendan y nos den tiempo”, escribió hace unos días, la actriz reapareció en Instagram y Twitter para felicitar a su primogénito por sus cumpleaños. Le dedicó un sentido mensaje en el que le expresó lo importante que es para ella, pues recordemos que con su llegada la actriz debutó como mamá.

Con una imagen al lado del festejado, Leticia escribió: “Hace 17 años llegó este ser de luz y amor a mi vida, dándome una razón para vivir y ser mejor cada día. Te amo Luciano. ¡Feliz cumpleaños!”, se lee en el primero de los dos mensajes que le dedicó a su hijo. En Twitter, la actriz publicó otro texto en el que dejó claro que, a pesar del dolor que está atravesando por la muerte de su papá, le garantizó que sería un día muy especial: “Tener un hijo amoroso sano e inteligente es la dicha más grande que Dios me ha regalado. Hace 17 años llegó ese ser lleno de luz, de amor, enseñanzas y esperanza a mi vida. Te amo Luciano, voy a hacer todo para que tengas un feliz cumpleaños”, posteó.

En diversas entrevistas, Leticia Calderón ha hablado de la especial etapa que vivió durante el embarazo y el nacimiento de Luciano quien fue un niño muy deseado y buscado: “Toda mi vida quise ser mamá, intenté muchas veces y nada, estaba a punto de resignarme cuando se dio la oportunidad y que mejor manera de pagarme que con Luciano, un hijo con Síndrome de Down que es la joya más hermosa que he tenido en mi vida”, contó la actriz en entrevista con Aurora Valle, hace un año. En esa charla, la actriz habló de la excelente actitud que Luciano tiene ante la vida: “Siempre digo que es un guerrero, ok, yo como mamá soy un vínculo para ayudarlo a hacer varias cosas, pero le digo: ‘tú eres el que estás haciendo las cosas”.

Desde que Luciano era muy pequeño, Leticia estuvo muy pendiente de su desarrollo y ahora, a sus 17 años, es un chico autosuficiente: “Luciano fue aceptado y amado por sus padres, primeramente y por toda la familia”, detalló. En 2020, la actriz compartió en Sale el Sol que Luciano ha crecido tanto que ya piensa en independizarse, una situación para la que se está preparando: “Yo estoy segura que mi hijo va a lograr vivir solo, él ya quiere irse a vivir sólo, me dice: ‘Mamá entiéndelo, tengo que hacer mi vida, tú ya viviste tu tuya, dejáme vivir”, confesó divertida la actriz.

El retiro de Lety en las redes sociales

Tal como lo había anunciado, en los últimos días, estuvo alejada de las redes sociales, sólo reapareció el pasado 7 de febrero, día en que se realizó el Super Bowl, un evento deportivo que la hizo recordar a su papá, razón por la que decidió subir una foto en la que se veía sosteniendo una cerveza, mientras disfrutaba del juego: “A tu salud papá”, escribió. Este mensaje sirvió como espacio para que sus seguidores le dejaran mensajes de apoyo ante este difícil momento por el que atraviesa toda su familia. Fue el pasado 3 de febrero cuando Leticia Calderón compartió con sus seguidores la triste noticia del fallecimiento de su papá: “Con el corazón destrozado les comparto que mi maestro, mi amigo, ya no llegará a casa”.