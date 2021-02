Salma Hayek a quienes creen que su matrimonio es por interés: ‘Que digan eso no es solo un insulto para mí’ La actriz confesó que le resulta ofensivo que insinúen que se fijó en el francés por su fortuna y no por el gran hombre que es

Después de 12 años de feliz matrimonio y 15 juntos, Salma Hayek y François-Henri Pinault siguen tan enamorados como el día en que fueron flechados por Cupido. En medio de la felicidad que disfruta en su matrimonio, la mexicana abrió su corazón y confesó que después de tanto tiempo de relación hay algunas personas que dudan en la autenticidad de su amor. Durante su participación en el podcast Armchair Expert, habló con Dax Sherpard de los prejuicios de los que ha sido objeto luego de que se supo que su esposo y padre de su hija es uno de los hombres de negocios más destacados del mundo: “Cuando me casé con él, todo el mundo dio: ‘Oh, es un matrimonio arreglado, ella se casó con él por dinero”, confesó la veracruzana. Después de tantos años lidiando con este tipo de comentarios, ahora tiene una estrategia para que no le afecten: “Ni siquiera me ofendo; sólo digo: Sí, lo que sea”, dijo.

Ajenos a lo que se dice de su relación, ellos disfrutan de su amor como en su época de novios: “Piensen lo que quieran, 15 años juntos y estamos muy enamorados”, aseguró la actriz. Aunque no presta atención a este tipo de señalamientos, sí destacó que estos actos son, de alguna manera, discriminatorios hacia los hombres adinerados pues, muchas veces, en la sociedad, se piensa que no son dignos del amor real: “Inmediatamente se piensa que porque alguien es rico puede que no sea una buena persona, podría ser alguien materialista, sin valores (…) para tener mucho dinero, lo hizo de la manera incorrecta… existen todos estos prejuicios”, detalló la actriz.

Dando lecciones de sinceridad, Salma admitió que cuando conoció a su esposo también pasaron por su mente todos estos prejuicios: “Y yo tenía esta idea. Era lo último que quería, no era mi tipo en absoluto. Y entré con las ideas preconcebidas y él las desvaneció todas”. Salma confesó que cuando alguien asegura que en su matrimonio hay interés, no sólo la están atacando a ella: “Mi hombre termina el trabajo, no importa lo difícil que haya sido, y créanme, tiene muchas responsabilidades, siempre llega con una gran sonrisa en el rostro, feliz de estar en casa, feliz de vernos a mí y a los niños, hacernos reír. Cuando nos vamos de vacaciones, se apaga por completo, está en el momento. Así que no es solo un insulto para mí, no soy yo la única que está siendo juzgado. 'Oh, ella es actriz, va por el dinero'. No pueden ni imaginar la alegría que es ese ser humano ”., explicó.

Hayek y Pinault se juraron amor eterno en 2009 en una boda secreta realizada en París, en abril de ese mismo año, la pareja celebró en Venecia su unión en una recepción que parecía sacada de un cuento de hadas. La actriz y el empresario eligieron la romántica ciudad italiana para unir sus vidas debido a que fue donde ocurrió el flechazo, en 2006, cuando se conocieron en la inauguración del Palacio Grassi, espacio donde se encuentra la colección de arte contemporáneo de Pinault. En 2008 recibieron a su única hija, Valentina Paloma quien fue la testigo más tierna de su boda, pues cuando se casaron, la niña tenía un año siete meses.

La renovación de sus votos

Fue durante el verano de 2018 cuando, en las vacaciones familiares a Bora Bora, Hayek y Pinault renovaron sus votos en una ceremonia en la que sus únicas invitadas fueron Valentina y Mathilde Pinault, la hija mayor del empresario. A través de su cuenta de Instagram, Salma compartió varias fotos de este especial momento que se convirtió en uno de los más entrañables de su historia: “El mejor momento de este varano fue cuando mi marido me organizó una ceremonia sorpresa para renovar nuestros votos matrimoniales”, escribió la actriz en esta red social. Con el humor que la caracteriza, Salma aseguró que esta ceremonia fue una gran sorpresa para ella: “Yo hubiera escogido otro vestido, pero me dijeron que íbamos al spa”, escribió en otra parte del mensaje.